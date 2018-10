Polícia Federal faz varredura em local onde Bolsonaro vai votar

Policias Federais entraram há pouco na Escola Municipal Rosa da Fonseca, na Vila Militar, em Marechal Hermes, na Zona Norte do Rio, para fazer uma varredura no local de votação do candidato Jair Bolsonaro (PSL). O local recebe neste domingo intensa movimentação de repórteres da imprensa nacional e estrangeira. Grades foram colocadas e o acesso é controlado. Soldados do Exército fazem a segurança na entrada.

Já em frente à casa do presidenciável não há movimento de apoiadores, mas somente a presença de policiais militares e guardas municipais. Batedores, que acompanharão o candidato na votação, já estão a postos.

O candidato do PSL lidera as pesquisas de intenção de voto para o segundo turno das eleições: tem 54%, contra 46% de Fernando Haddad (PT). Em quatro dias, a vantagem do líder na corrida pelo Palácio do Planalto caiu seis pontos porcentuais – era de 14 e agora é de 8 pontos. Os dados são de pesquisa Ibope/Estado/TV Globo.