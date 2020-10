Podcast do ‘Estadão’ chama sociedade para discutir políticas para a cidade

Os principais temas das cidades brasileiras e políticas públicas que funcionam serão debatidos no podcast Estadão Cidadania – Onde Nos Entendemos, que estreia neste sábado, 24, nas plataformas digitais do Estadão.

Com apresentação do colunista do Estadão João Gabriel de Lima, os programas trazem visões de especialistas e representantes de organizações civis que ajudam os eleitores a separarem propostas viáveis de simples promessas durante a campanha eleitoral – o primeiro turno das eleições municipais ocorre 15 de novembro.

Ao todo serão sete episódios. O primeiro terá a participação de Priscila Cruz, diretora executiva da ONG Todos Pela Educação, que discute assuntos como formação de professores e modelos de educação inspiradores para o Brasil.

Nesta primeira temporada, os podcasts, de meia hora de duração, terão sempre a presença de um convidado externo e um jornalista do Estadão.

Ouça o primeiro episódio