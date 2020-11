Pesquisas no Rio mostram indefinição sobre segundo turno; Paes lidera

As últimas pesquisas Ibope e Datafolha no Rio antes da eleição deste domingo mostram o ex-prefeito Eduardo Paes (DEM) disparado na frente. O prefeito Marcelo Crivella (Republicanos) está em segundo. Chama atenção, contudo, a disputa acirrada entre Benedita da Silva (PT) e Delegada Martha Rocha (PDT) para tentar tirar o atual mandatário do segundo turno.

No Ibope, Paes tem 41% dos votos válidos, ante 16% de Crivella, 13% de Benedita e 11% de Martha. Já o Datafolha mostra o ex-prefeito com 40%, o atual com 18%, a delegada com 13% e a petista com 10%. Ou seja, cada instituto mostra uma das candidatas com mais chances de atrair o chamado “voto útil” e tirar o prefeito da disputa.

Os números do ex-prefeito dão margem para uma possível, mas ainda difícil, vitória no primeiro turno. Há, mesmo na véspera da eleição, enorme indecisão por parte dos eleitores. Na pesquisa espontânea do Datafolha, 23% dizem que ainda não sabem em quem votar; na estimulada, 27% afirmam que podem mudar o voto.

No Ibope, atrás dos quatro principais candidatos aparecem Luiz Lima (PSL), com 7%, e Renata Souza (PSOL), Paulo Messina (MDB) e Bandeira de Mello (Rede), com 3% cada. Fred Luz (Novo) tem 2%. Os demais candidatos têm 1% ou não pontuaram.

No Datafolha, Lima tem 6%, Renata 5%, Messina 3% e Bandeira 2%, enquanto os demais têm 1% ou não pontuaram.

O Ibope entrevistou 1.204 eleitores nos dias 12, 13 e 14 de novembro. A pesquisa tem margem de erro de três pontos percentuais para mais ou menos e está registrada na Justiça Eleitoral com o protocolo RJ‐02939/2020.

O Datafolha entrevistou 1.875 eleitores nos dias 13 e 14 de novembro. A pesquisa tem margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou menos. Está registrada na Justiça Eleitoral com o protocolo RJ-08430/2020.