Pesquisas boca de urna: confira números para Presidência e governos

O Ibope divulgou no final da tarde após o encerramento das votações deste domingo, 7, pesquisas de boca de urna realizadas em todo País. Alguns dos resultados por Estado são surpreendentes e diferentes do que apontavam as pesquisas eleitorais até então.

Para saber quem está na frente nas apurações das eleições 2018, acompanhe os dados em tempo real neste link.

Confira abaixo quais os números das pesquisas de boca de urna:

Eleições 2018 para Presidência da República - pesquisa Ibope boca de urna

Jair Bolsonaro (PSL): 45%

Fernando Haddad (PT): 28%

Ciro Gomes (PDT): 14%

Geraldo Alckmin (PSDB): 4%

João Amoêdo (Novo): 3%

Marina Silva (Rede): 2%

Alvaro Dias (Podemos): 1%

- Henrique Meirelles (MDB): 1%

Eleições 2018 no Paraná – pesquisa Ibope boca de urna

Governador:

Ratinho Júnior (PSD) – 54%

Cida Borghetti (PSDB) – 18%

João Arruda (MDB) – 12%

Senado:

Oriovisto Guimarães (Podemos) – 28%

Flávio Arns (Rede) – 22%

Roberto Requião (MDB) – 16%

Alex Canziani (PTB) – 13%

Beto Richa (PSDB) – 6%

Eleições 2018 no Rio Grande do Sul – pesquisa Ibope boca de urna

Governador:

Eduardo Leite (PSDB) – 33%

José Ivo Sartori (MDB) – 32%

Miguel Rossetto (PT) – 20%

Senado:

Luiz Carlos Heinze (PP) – 22%

Paulo Paim (PT) – 19%

Beto Albuquerque (PSB) – 14%

Carmen Flores (PSL) – 14%

Eleições 2018 em São Paulo – pesquisa Ibope boca de urna

Governador:

João Doria (PSDB) – 31%

Márcio França (PSB) – 21%

Paulo Skaf (MDB) – 21%

Luiz Marinho (PT) – 12%

Senado:

Major Olímpio (PSL) – 24%

Mara Gabrilli (PSDB) – 17%

Eduardo Suplicy (PT) – 15%

Ricardo Trípoli (PSDB) – 9%

Eleições 2018 no Rio de Janeiro – pesquisa Ibope boca de urna

Governador:

Wilson Witzel (PSC) – 39%

Eduardo Paes (DEM) – 21%

Tarcísio Motta (PSOL) – 15%

Romário (Podemos) – 9%

Índio da Costa (PSD) – 6%

Senado:

Flávio Bolsonaro (PSL) – 28%

César Maia (DEM) – 18%

Eleições 2018 em Minas Gerais – pesquisa Ibope boca de urna

Governador:

Romeu Zema (Novo) – 41%

Antonio Anastasia (PSDB) – 29%

Senador:

Carlos Viana (PHS) - 21%

Dinis Pinheiro (SD) - 18%

Rodrigo Pacheco (DEM) - 18%

Dilma Rousseff (PT) - 15%

Eleições 2018 no Distrito Federal – pesquisa Ibope boca de urna

Governador:

Ibaneis (MDB) – 41%

Rodrigo Rollemberg (PSB) – 12%

Rogério Rosso (PSD) – 11%

Eliana Pedrosa (Pros) – 9%

Senador:

Leila do Vôlei (PSB) – 17%

Izalci (PSDB) – 16%

Cristovam Buarque (PPS) – 11%

Fadi Faraj (PRP) - 10%

Wasny (PT) – 9%

Eleições 2018 em Pernambuco – pesquisa Ibope boca de urna

Governador:

Paulo Câmara (PSB) – 50%

Armando Monteiro (PTB) – 34%