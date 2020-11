Pesquisa Ibope Rio: Paes tem 68% dos votos válidos e Crivella, 32%

RIO – O candidato do DEM a prefeito do Rio, Eduardo Paes, tem 68% dos votos válidos ante 32% do atual prefeito, Marcelo Crivella (Republicanos), na véspera do segundo turno, aponta pesquisa Ibope divulgada neste sábado, 28.

Em relação ao levantamento anterior, Paes oscilou positivamente três pontos – tinha 65% –, e Crivella, negativamente três pontos – tinha 35%. A margem de erro é de três pontos porcentuais para mais ou para menos.

Considerando os votos totais, Paes está 28 pontos à frente do adversário: 54% a 26%; 18% dos eleitores consultados disseram que vão votar em branco ou nulo e 2% não quiseram ou não souberam dizer.

O Ibope ouviu 1.204 eleitores do Rio de Janeiro nos dias 27 e 28 de novembro. A pesquisa foi contratada pela TV Globo e está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o protocolo RJ-05249/2020. O nível de confiança estimado é de 95%, ou seja, o levantamento tem 95% de chance de representar a realidade.