Pesquisa Ibope Rio: Paes tem 32%, Crivella, 15% e Martha Rocha, 14%

RIO – O ex-prefeito do Rio Eduardo Paes, candidato à prefeitura da capital fluminense pelo DEM, segue liderando as intenções de voto para a eleição municipal, segundo pesquisa do Ibope divulgada na noite desta segunda-feira, 9 – a quarta do instituto durante esta campanha eleitoral. Segundo o instituto, se a eleição fosse hoje, Paes teria 33% dos votos – na primeira, em 2 de outubro, ele tinha 27%, na segunda, em 15 de outubro, chegou a 30%, e na terceira, em 30 de outubro, atingiu 32%.

O atual prefeito, Marcelo Crivella (Republicanos), está em segundo lugar, com 15% das intenções de voto, tecnicamente empatado com Martha Rocha (PDT), que tem 14%. A margem de erro é de três pontos porcentuais para mais ou para menos, o que torna possível que Crivella esteja sete pontos à frente ou cinco pontos atrás de Martha. Crivella tinha 12% nas duas primeiras sondagens e 14% na terceira. Martha tinha 8% nas duas primeiras pesquisas e chegou a 14% na terceira. Em relação à pesquisa anterior, Crivella subiu um ponto porcentual e Martha manteve o mesmo índice.

Em quarto lugar está Benedita da Silva (PT), com 9% – nas duas primeiras pesquisas ela tinha 7% e na terceira chegou a 9%, mantendo o índice agora. Benedita está tecnicamente empatada com Crivella e Martha Rocha.

Luiz Lima (PSL) está em quinto lugar, com 4% – tinha 1% na primeira pesquisa, 3% na segunda e 4% na terceira. Ele está tecnicamente empatado com Benedita da Silva.

Em sexto lugar está Renata Souza (PSOL), com 3% das intenções de voto. Ela tinha 2% na primeira pesquisa, 3% na segunda e 2% na terceira, e está tecnicamente empatada com Lima.

Em sétimo, tecnicamente empatado com Luiz Lima e com Renata Souza, está Bandeira de Mello, com 2% das intenções de voto. Ele tinha 2% na primeira pesquisa, 3% na segunda e 2% na terceira.

Estão empatados em oitavo lugar Fred Luz (Novo), Paulo Messina (MDB) e Clarissa Garotinho (PROS), todos com 1% das intenções de voto e tecnicamente empatados com Lima, Renata Souza e Bandeira de Mello.

Os demais candidatos não passaram de 0% das intenções de voto: Cyro Garcia (PCO), Glória Heloiza (PSC), Henrique Simonard (PCO) e Suêd Haidar (PMB).

Brancos e nulos somariam 12% dos votos (eram 28% na primeira pesquisa, 23% na segunda e 15% na terceira), e 4% não souberam ou não quiseram responder (eram 7% na primeira sondagem e 5% nas duas seguintes).

Segundo turno

O Ibope testou várias disputas em projeções de segundo turno. Paes venceria Crivella por 53% a 21%, tendo 21% de votos brancos ou nulos; 4% não souberam ou não quiseram responder. Paes também venceria Martha Rocha por 45% a 32%, tendo 18% de votos brancos ou nulos; 5% não souberam ou não quiseram responder. O candidato do DEM venceria também Benedita da Silva por 49% a 23%, tendo 23% de votos brancos ou nulos; 5% não souberam ou não quiseram responder.

Rejeição

O Ibope testou também a rejeição dos candidatos a prefeito do Rio. Não votariam de jeito nenhum em Crivella 58% dos entrevistados; 31% não votariam em Clarissa Garotinho; 28% não votariam em Benedita da Silva nem em Eduardo Paes; Cyro Garcia nunca teria o voto de 13% dos entrevistados; 11% não votariam em Martha Rocha nem em Luiz Lima; 10% não votariam em Paulo Messina; 8% não votariam em Renata Souza, Fred Luz, Bandeira de Mello, Glória Heloiza nem em Suêd Haidar; 7% não votariam em Henrique Simonard; 5% não sabem ou não responderam e 1% poderia votar em todos.

A pesquisa, contratada pela TV Globo, está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o protocolo RJ-01518/2020. O nível de confiança estimado é de 95%, ou seja, o levantamento tem 95% de chance de representar a realidade. O Ibope ouviu 1.204 pessoas entre os dias 7 e 9 de novembro.