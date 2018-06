Pérsio Arida diz que Bolsonaro sempre votou contra medidas modernizantes

SÃO PAULO - Principal assessor econômico do pré-candidato a presidente Geraldo Alckmin (PSDB), o economista Pérsio Arida criticou um dos principais adversários do tucano na corrida presidencial, o deputado federal Jair Bolsonaro (PSL), ao afirmar que, na Câmara, ele "sempre votou contra medidas modernizantes", como o Plano Real, a reforma da Previdência e, mais recentemente, o cadastro positivo.

Arida, que foi presidente do Banco Central (BC) durante o governo de Fernando Henrique Cardoso e fez parte da equipe de economistas que formulou o Plano Real, deu a declaração em um evento na Casa do Saber, em São Paulo, na noite desta terça-feira, 5. O espaço tem promovido encontros com economistas ligados a pré-candidatos.

Em uma sala lotada com capacidade para cerca de 70 pessoas, Arida defendeu uma agenda liberal para o próximo governo, principalmente no que se refere a privatizações. "Há razões para existir estatais?", questionou. "É difícil justificar uma estatal."

Em seguida, no entanto, disse que um eventual governo Alckmin não tentaria privatizar tudo, porque há três grupos da sociedade que oferecem resistência a isso, como os funcionários das estatais, as empresas que fazem negócios com elas e os políticos que exercem influência nos cargos. "A estratégia é anunciar o que não vai privatizar. Aí você toca o resto", disse.

O economista evitou comentar o desempenho de Alckmin nas pesquisas de intenção de voto, ao alegar que não é a pessoa adequada para isso. No entanto, afirmou que o ex-governador de São Paulo é uma figura com experiência e que já perdeu e ganhou eleições. "E é importante ter perdido porque se aprende com os erros."