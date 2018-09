Paulo Guedes cancela participação em sabatina do 'Estadão'

O economista Paulo Guedes, responsável pelo programa econômico do presidenciável Jair Bolsonaro (PSL), cancelou sua participação na série de fóruns Os Economistas das Eleições, parceria do Estado com o o Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getulio Vargas (FGV IBRE).

Guedes seria entrevistado no próximo dia 3 de outubro, no auditório da FGV em São Paulo. A série de sabatinas reuniu os profissionais responsáveis pela elaboração dos programas econômicos de governo dos principais candidatos à Presidência da República nas eleições 2018.

O economista de Bolsonaro, que aceitara o convite do Estado no início de agosto, seria o oitavo e último sabatinado. Na semana passada, Guedes já havia desmarcado compromissos com instituições financeiras após declarações suas terem provocado desgaste na campanha de Bolsonaro.

Desde o fim de julho, participaram da série Marco Antonio Rocha (ligado ao candidato do PSOL, Guilherme Boulos), André Lara Resende (colaborador da campanha de Marina Silva, da Rede), Gustavo Franco (porta-voz econômico de João Amoêdo, do Novo), Marcio Pochmann (representante de Fernando Haddad, do PT), José Márcio Camargo (assessor de Henrique Meirelles, do MDB), Mauro Benevides Filho (coordenador econômico de Ciro Gomes, do PDT) e Persio Arida (colaborador de Geraldo Alckmin, do PSDB).

Nos sete fóruns realizados, os economistas detalharam as principais diretrizes do plano de governo na área econômica de seus respectivos candidatos à Presidência, respondendo às perguntas de jornalistas do Estado, de pesquisadores do FGV IBRE e da plateia.

Leia as reportagens sobre as sabatinas realizadas e assista ao eventos na íntegra:

07/08 - Marco Antonio Rocha (campanha de Guilherme Boulos)

10/08 - André Lara Resende (campanha de Marina Silva)

16/08 - Gustavo Franco (campanha de João Amoêdo)

23/08 - Marcio Pochmann (campanha de Fernando Haddad)

11/09 - José Márcio Camargo (campanha de Henrique Meirelles)

18/09 - Mauro Benevides Filho (campanha de Ciro Gomes)

21/09 - Persio Arida (campanha de Geraldo Alckmin)