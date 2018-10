Paulo Câmara reúne apoiadores em café da manhã antes da votação no Recife

O governador de Pernambuco e candidato à reeleição, Paulo Câmara (PSB), reuniu familiares e apoiadores em um café da manhã no hall do edifício onde mora, zona oeste do Recife, neste domingo, 7. Participaram do evento a candidata a vice, Luciana Santos (PCdoB) e os candidatos ao Senado Jarbas Vasconcelos (MDB) e Humberto Costa (PT).

Renata Campos, viúva do ex-governador Eduardo Campos, morto em 2014, e o filho mais velho candidato à deputado federal, João Campos (PSB) também foram manifestar apoio a Câmara.

"Mostramos o que o nosso governo tem feito e o que vamos fazer no futuro. Estamos muito confiantes que vamos ter uma bonita vitória", disse Câmara à imprensa.

Câmara tem 51% dos votos válidos de acordo com a pesquisa Ibope divulgada neste sábado, 6. O cenário aponta que o governador pode vencer no primeiro turno. Seu principal concorrente, o senador Armando Monteiro tem 37%.

A previsão é de que o governador vote às 9h30 e durante a manhã acompanhe a votação dos aliados da chapa majoritária. Com quase 20% de eleitores inclinados a votar em branco, nulo ou que ainda estão indeciso, Câmara afirmou que passará o dia percorrendo o Recife "para animar as pessoas a participarem do dia da democracia."