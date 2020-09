Patrimônio de Tatto é R$ 1 milhão menor do que há 2 anos; conheça os bens dos candidatos em SP

SÃO PAULO – O candidato à Prefeitura de São Paulo pelo PT, Jilmar Tatto, perdeu mais de R$ 1 milhão em patrimônio nos últimos dois anos. Foi a maior variação entre os concorrentes à cadeira de prefeito na capital, em valores nominais, segundo os dados das declarações feitas ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Hoje, Tatto informou ter apenas um centavo na única conta bancária apresentada à Justiça.

Quando concorreu a senador, em 2018, Tatto declarou ter R$ 1,2 milhão aplicados em quotas de capital, e R$ 53,9 mil em sua conta bancária. Agora, seu maior patrimônio é o carro Honda Civic, além de R$ 51 mil em ações da Petrobras e aplicações financeiras.

Segundo a assessoria do candidato, a diferença nas declarações ocorre porque ele e a esposa decidiram antecipar a partilha de bens após os filhos atingirem a maioridade. “A partir do ano passado eles passaram a declarar seus bens separadamente impactando no valor patrimonial de Jilmar”, disse a campanha, por meio de nota.

Entre os 11 candidatos em São Paulo que já declararam seus bens, o mais rico é Filipe Sabará (Novo), que teve a candidatura suspensa pelo partido nesta semana. A extensão total de seu patrimônio, no entanto, só se tornou conhecida após ele corrigir a declaração. Inicialmente, ele havia informou à Justiça ter apenas R$ 15 mil.

O deputado Celso Russomanno (Republicanos) está também entre os mais ricos da corrida eleitoral. Dono de seis imóveis, seis carros, uma moto italiana Ducati, e com participação em quatro empresas, seu patrimônio declarado chega a R$ 1,7 milhão. O histórico no TSE mostra que os bens de Russomanno também teriam se desvalorizado nos últimos quatro anos. Na última vez que concorreu a prefeito, ele declarou R$ 865 mil a mais, em valores corrigidos pela inflação.

Herdeiro de um império industrial, Andrea Matarazzo (PSD) é o terceiro na lista dos mais ricos, segundo sua declaração, com quase R$ 1,5 milhão. A empresa da família, que hoje atua na área de representação comercial, é responsável por quase 90% do total. Ele também declara ter R$ 131 mil em um banco na Itália.

O prefeito Bruno Covas (PSDB) teve o maior crescimento de patrimônio nos últimos quatro anos – ele não concorreu em 2018, portanto não há dados disponíveis no tribunal para esse ano. Quando concorreu à vice, ele declarou ter R$ 58 mil em bens. Hoje, ele informou que seu patrimônio é de R$ 104 mil.

O candidato do PSOL, Guilherme Boulos, é o mais pobre na comparação dos bens declarados de candidatos. O militante do Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST) informou ter apenas um carro Chevrolet Corsa avaliado em R$ 15,4 mil – é o mesmo veículo que ele tinha há dois anos, quando concorreu à Presidência.

No Rio, metade perdeu patrimônio

Entre os 12 candidatos à Prefeitura do Rio, seis declaram ter menos dinheiro do que há dois ou quatro anos. A data varia de acordo com a última eleição em que eles concorreram. A deputada estadual Renata Souza (PSOL), por exemplo, declara ter hoje 43% a menos do que em 2018. Seu patrimônio declarado foi de R$ 73,9 mil, há dois anos, para R$ 42 mil agora.

Assim como em São Paulo, o Novo apresentou o candidato carioca mais rico: o engenheiro Fred Luz, ex-presidente do Flamengo. Os bens mais valiosos em sua declaração são dois apartamentos na Barra da Tijuca, que equivalem a mais da metade do patrimônio de R$ 4,7 milhões. Ele também declara guardar R$ 250 mil em espécie. Ele é seguido pelo deputado Luiz Lima (PSL) e pela ex-juíz Glória Heloiza (PSC) – ambos declararam cerca de R$ 1,5 milhão.