Para ACM Neto, Ana Amélia sempre foi preferida para ser vice de Alckmin

SALVADOR - O prefeito de Salvador, ACM Neto, presidente nacional do DEM afirmou nesta sexta-feira, 3, que a senadora Ana Amélia (PP-RS), escolhida pelo presidenciável do PSDB Geraldo Alckmin para candidata a vice-presidente em sua chapa, "é a melhor candidata a vice possível". Segundo o líder do Democratas, o nome dela sempre foi o seu preferido para a vaga.

"Não podia ter melhor vice. Torci muito por Ana Amélia. Torci desde o começo que desse certo. Nesse momento, não podia ter melhor candidata (a vice). São as mulheres se empoderando e ganhando força na política. Trabalhei muito para que fosse uma vice mulher", disse o prefeito de Salvador, durante a convenção do DEM na Bahia, que lançou o ex-prefeito de Feira de Santana José Ronaldo como candidato ao governo do Estado.

O nome da senadora ganhou força, no entanto, somente após a recusa do empresário Josué Gomes (PR), primeira indicação do Centrão ­- bloco fomado pelo DEM, PP, PR, PRB e Solidariedade, do qual ACM Neto é um dos principais articuladores - ao declarar apoio a Alckmin, no dia 19.

Na convenção do DEM na Bahia, ACM Neto relativizou o fato do presidente do PP Ciro Nogueira ser aliado do governador do Piauí Wellington Dias (PT), apesar de apoiar Alckmin nacionalmente. "Se não fosse Ciro Nogueira, Ana Amélia não seria hoje candidata a vice-presidente. Ciro Nogueira foi o principal responsável por essa articulação. Ciro Nogueira tem tido um papel decisivo para a campanha de Geraldo Alckmin", defendeu ACM.

Ele também disse que "quase a totalidade do DEM apoiará Alckmin" e informou que casos pontuais de Estados que farão campanha para outros presidenciáveis "serão acompanhados e supervisionados pelo partido". Ele citou como exemplo o diretório do DEM no Rio Grande do Sul, onde o deputado Onyx Lorenzoni coordenará a campanha do capitão da reserva Jair Bolsonaro, pré-candidato do PSL ao Palácio do Planalto.

Bolsonaro também deve subir no palanque de José Ronaldo na Bahia, mesmo com a existência de um acordo para que o DEM dê sustentação à candidatura de Alckmin no Estado. "O PSL compõe a nossa aliança aqui na Bahia. A gente tem que respeitar o espaço e o direito do PSL trabalhar pelo candidato nacional", relativizou Neto.

Ele citou Alckmin quando discursou durante a convenção. Na ocasião, disse ​o DEM vai eleger o ex-governador de São Paulo nas eleições 2018 e "acabar com essa história de que o Nordeste é do PT, de que o Nordeste é vermelho".