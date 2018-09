Paes segue na liderança com 24% no Rio, aponta Ibope

RIO – O ex-prefeito Eduardo Paes (DEM) mantém a liderança na corrida pelo governo do Rio de Janeiro, segundo pesquisa Ibope divulgada na noite desta terça-feira, 25. Ele obteve 24% das preferências dos eleitores, mesmo porcentual da sondagem anterior, divulgada pelo instituto em 19 de setembro. Em segundo lugar, apareceram empatados os candidatos Romário Faria (Podemos) e Anthony Garotinho (PRP), ambos com 16%; na anterior, tinham, respectivamente, 18% e 12%.

Em seguida, estão Índio da Costa (PSD), com 6% ; Tarcísio Motta (PSOL) e Wilson Witzel (PSC), com 4%; Marcia Tiburi (PT), com 3%; e Pedro Fernandes (PDT) e Marcelo Trindade (Novo), com 2%. André Monteiro (PRTB) e Dayse Oliveira (PSTU) chegaram a 1%. Luiz Eugênio (PCO) não pontuou.

+ Skaf e Doria seguem empatados em São Paulo, diz Ibope

Em simulações de segundo turno, Paes derrotaria Romário (38% a 33%, com 26% de votos brancos e nulos e 3% de eleitores que não souberam ou não responderam). O ex-prefeito do Rio também ganharia de Garotinho (44% a 22%, com 30% de brancos e nulos e 3% que não sabem ou não responderam). Romário venceria Garotinho no confronto direto por 39% a 26% (com 32% de brancos e nulos e 3% que não sabem ou não responderam).

Ex-governador de 1999 a abril de 2003, Garotinho apresentou o maior índice de rejeição: 50% dos abordados pelos pesquisadores disseram que não votariam nele de jeito nenhum. Em seguida, vieram Paes (27%), Romário (25%), Índio (17%), Marcia (14%), Tarcísio (11%), Fernandes (10%), Trindade (9%), Monteiro, Dayse e Eugênio (8%) e Witzel (7%). Poderiam votar em todos 2% dos entrevistados, e 12% disseram não saber ou não responderam.

+ Alckmin e Haddad ficam estagnados em São Paulo; Bolsonaro cresce e vai a 33%

Foram ouvidos 1.512 eleitores de 41 municípios do Estado, com 16 anos ou mais, nos dias 22 a 24 de setembro. A margem de erro é de três pontos porcentuais, para mais ou para menos. A pesquisa foi contratada pela Editora Globo, que edita o jornal O Globo, e pela TV Globo. Foi registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Rio sob o código RJ‐08813/2018, e no Tribunal Superior Eleitoral com o número BR‐06646/2018.