Paes lidera com 30% das intenções de voto no Rio, diz Datafolha

RIO – Pesquisa Datafolha divulgada na tarde desta quinta-feira, 8, mostra o ex-prefeito Eduardo Paes (DEM) com ampla vantagem na eleição carioca. Ele tem 30% das intenções de voto – mais que o dobro do segundo colocado, o prefeito Marcelo Crivella (Republicanos), que aparece com 14%.

Crivella está empatado tecnicamente com a delegada e deputada estadual Martha Rocha (PDT), que tem 10%. Isso porque a margem de erro é de três pontos porcentuais para mais ou para menos. O prefeito também empata, mas no limite da margem, com a petista Benedita da Silva, escolhida por 8% dos entrevistados.

Há, depois, uma queda maior para os demais candidatos: Bandeira de Mello (Rede) e Renata Souza (PSOL) têm 3% cada; Cyro Garcia (PSTU), 2%; Clarissa Garotinho (PROS), Luiz Lima (PSL), Fred Luz (Novo) e Paulo Messina (MDB), 1%.

Os candidatos Glória Heloiza (PSC), Suêd Haidar (PMB) e Henrique Simonard (PCO) não pontuaram. Quase um quarto dos entrevistados, 22%, disseram que vão anular ou votar em branco; e 3% ainda não sabem em quem depositar a confiança nas urnas.

Rejeição

À frente de uma gestão impopular e às voltas com escândalos como o ‘QG da Propina’ e o ‘Guardiões do Crivella’, o atual prefeito é quem tem a maior rejeição do eleitorado, segundo o levantamento: 59% não votariam nele de jeito nenhum. Paes, o líder das intenções de voto, aparece com 30% de rejeição, seguido por Clarissa Garotinho, que tem 29%.

Benedita da Silva não teria o voto de 20% dos cariocas. Dentre os quatro candidatos que encabeçam a pesquisa, Martha Rocha é a menos rejeitada: apenas 6% disseram que não votariam nela de jeito nenhum.

O Datafolha ouviu 900 eleitores nestas segunda e terça-feira. A pesquisa foi feita em parceria com a TV Globo e está registrada na Justiça Eleitoral com o número RJ-09140/2020.

Veja as intenções de voto:

Eduardo Paes 30%

Marcelo Crivella 14%

Martha Rocha 10%

Benedita da Silva 8%

Renata Souza 3%

Bandeira de Mello 3%

Cyro Garcia 2%

Clarissa Garotinho 1%

Fred Luz 1%

Luiz Lima 1%

Paulo Messina 1%

Glória Heloiza 0%

Suêd Haidar 0%

Henrique Simonard 0%

Nenhum/branco/nulo: 22%

Não sabe/Não respondeu: 3%

Veja a rejeição a cada candidato:

Marcelo Crivella: 59%

Eduardo Paes: 30%

Clarissa Garotinho: 29%

Benedita da Silva: 20%

Cyro Garcia: 13%

Paulo Messina: 9%

Bandeira de Mello: 8%

Renata Souza: 8%

Luiz Lima: 8%

Suêd Haidar: 8%

Glória Heloiza: 7%

Fred Luz: 7%

Henrique Simonard: 7%

Martha Rocha: 6%

Rejeita todos/não votaria em nenhum: 6%

Não sabe/não respondeu: 2%

Poderia votar em todos: 1%