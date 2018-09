Paes lidera a disputa pelo governo do Rio, diz pesquisa

RIO DE JANEIRO - O candidato do DEM ao governo do Estado do Rio de Janeiro nas eleições 2018, Eduardo Paes, lidera a disputa, segundo pesquisa do instituto Datafolha divulgada na noite desta sexta-feira, 28. Paes tem 25% das intenções de voto, seguido por Anthony Garotinho (PRP), com 15%, e Romário (Podemos), com 14%. A pesquisa tem margem de erro de três pontos percentuais para mais ou para menos. Portanto, Garotinho e Romário estão tecnicamente empatados. Em relação à pesquisa anterior, Paes e Garotinho cresceram três pontos percentuais e Romário permaneceu com a mesma pontuação.

Na quinta-feira, 27, Garotinho teve sua candidatura cassada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), e está proibido de fazer campanha, mas seu nome vai aparecer na urna. Os votos atribuídos a ele serão considerados nulos. A pesquisa foi realizada antes da cassação, e como o nome dele vai aparecer na urna o Datafolha informou que manterá o nome do candidato na pesquisa.

Em quarto lugar na pesquisa aparece Indio da Costa (PSD), com 8%, seguido por Tarcísio Motta (PSOL), com 6%; Wilson Witzel (PSC), com 4%; Marcia Tiburi (PT), com 3%; Pedro Fernandes (PDT), com 2%; e Marcelo Trindade (Novo), André Monteiro (PRTB) e Luiz Eugenio (PCO), cada um com 1%. Dayse Oliveira (PSTU) não pontuou.

Os votos brancos ou nulos somam 15%, e não sabem ou não responderam 4% dos consultados.

No segundo turno foram testados três cenários. Paes venceria Romário por 44% a 32% – neste cenário, brancos e nulos somaram 22% e 2% não souberam ou não responderam. O candidato do DEM também venceria Garotinho por 46% a 25% – brancos e nulos somariam 26% e 2% não souberam ou não responderam. Romário venceria Garotinho por 40% a 28% – brancos e nulos somam 29% e 2% não souberam ou não responderam.

A pesquisa foi contratada pela TV Globo e pelo jornal Folha de S. Paulo e ouviu 1.414 eleitores em 39 municípios fluminenses. Ela foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código RJ-00977/2018.