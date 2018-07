Osmar Dias pode perder apoio do MDB em disputa ao governo

CURITIBA - A articulação para formar uma chapa de oposição encabeçada pelo pré-candidato ao governo do Paraná Osmar Dias (PDT) e pelo senador e postulante à reeleição Roberto Requião (MDB) dá sinais de ruptura. Em nota encaminhada aos filiados do MDB do Paraná na quinta-feira passada, 28, o deputado estadual Requião Filho afirma que o partido avalia a possibilidade de tomar outros rumos, apesar de ponderar que “a aliança com o PDT não está descartada." O MDB sempre se posicionou de forma contrária ao governo tucano no Estado.

O deputado pede que, por sugestão do seu pai, se crie uma comissão de deputados e membros da Executiva da legenda “para dialogar com partidos e pré-candidatos ao governo do Estado."

Entre os outros principais pré-candidatos do Estado estão a governadora Cida Boghetti (PP), que era vice e assumiu o governo quando o titular Beto Richa (PSDB) renunciou em maio para disputar uma vaga no Senado, e o deputado estadual Ratinho Junior (PSD), que foi secretário do governo do tucano. Há ainda a pré-candidatura de Dr. Rosinha (PT).

Ainda conforme o documento dirigido aos filiados, Requião Filho afirma que prefeitos e partidários têm “cobrado uma posição mais firme e um compromisso mais claro” da legenda. “Vamos reunir a Executiva e pensar na possibilidade de alianças ou mesmo de uma candidatura própria ao Governo do Paraná”, completa o deputado.

Em evento de campanha na manhã deste sábado, 30, Osmar Dias reagiu à ofensiva do MDB. “Vi o MDB criticando tudo que o governo fez durante sete anos. Se está dialogando e mudou de ideia, concorda com tudo o que está acontecendo? Porque os outros candidatos representam a continuidade e a minha candidatura representa um rompimento com isso”, disse.

Dias afirmou que soube da nota emedebista pela imprensa. “Não recebi nenhum telefonema, ninguém falou comigo, continuo aberto a conversar, mas ninguém é proibido a conversar com ninguém”, afirmou. Ele relembrou ainda que, quando dialogou com membros do atual governo, como Ratinho Junior, em busca de alianças, foi criticado pelo MDB. “Era um pecado o que eu estava cometendo, então o que vale para mim parece que não vale para eles."

Procurados, o senador Requião e seu filho Requião Filho não atenderam às ligações da reportagem.

Mulheres. O evento de pré-campanha de Osmar Dias na manhã deste sábado, em um hotel em Curitiba, foi dirigido às mulheres. A elas, o político se comprometeu a criar a Secretaria Estadual da Mulher. “A ideia é fazer um enxugamento do Estado e suprir a necessidade de cumprir políticas definidas para as mulheres, com a criação da Secretaria”, afirmou o pré-candidato, negando que a criação da pasta vá aumentar as despesas do Estado.