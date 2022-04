'O fogo amigo atingiu o ápice e estamos vivos', diz marqueteiro de Lula

Caro leitor,

Marqueteiro da campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao Palácio do Planalto, o jornalista Augusto Fonseca decidiu reagir ao “fogo amigo” no PT. No centro de uma briga que envolve a disputa pelo comando da comunicação da campanha, Fonseca chamou de “conversa mole” as acusações de que os comerciais do PT, levados ao ar nos últimos dias, exibiram um Lula protocolar, sem transmitir a mensagem de esperança.

“O fogo amigo atingiu o ápice e estamos vivos. Estávamos respirando por aparelhos e agora já estamos respirando sem ajuda de aparelhos”, disse Fonseca ao Estadão. “Primeiro assassinaram nossa reputação, dizendo que somos incompetentes, que as inserções do PT estavam mal feitas, sem emoção. É um absurdo. Conversa mole.”

Fonseca contou que Lula “ficou emocionado” com um dos comerciais que foram ao ar. A propaganda mostrava que uma mulher conseguiu entrar na faculdade aos 54 anos, graças ao Fies (Fundo de Financiamento Estudantil) e à política de cotas. O marqueteiro observou, ainda, que as peças publicitárias não apenas foram aprovadas como também “elogiadas” pelo comando da campanha.

Não é o que dizem dirigentes do PT. Nos bastidores, muitos deles asseguram que haverá mudanças na equipe de comunicação da campanha. A presidente do partido, Gleisi Hofmann, usa termo mais suave e fala em “ajustes”.

Na prática, a cúpula do partido está decidida a substituir Fonseca pelo marqueteiro Sidônio Palmeira, responsável por programas de TV de Fernando Haddad em 2018, quando o ex-prefeito concorreu à Presidência.

Sidônio é amigo do senador Jaques Wagner, que entrará na coordenação do comitê de Lula. Fonseca, por sua vez, tem o aval do jornalista Franklin Martins, que comanda a comunicação da campanha e está em rota de colisão com o PT.

Ex-ministro da Secretaria de Comunicação Social (Secom) no governo Lula, de 2007 a 2010, Franklin é muito próximo do ex-presidente, com quem conversou nesta quarta-feira, 20, sobre a crise. O jornalista não aprova as mudanças sugeridas pelo PT. Desde meados do mês passado, quando o Estadão revelou o embate pelos rumos da campanha, Franklin não fala com o secretário de Comunicação do PT, Jilmar Tatto.

Por causa desses atritos, está suspenso até mesmo o podcast para evangélicos que o PT lançaria em março, protagonizado pelo pastor Paulo Marcelo. A estratégia foi traçada para atrair fiéis mais jovens e a “base” das igrejas evangélicas na disputa de votos com o presidente Jair Bolsonaro, que, segundo as pesquisas, conta com o apoio da maioria dos pentecostais. O plano não saiu do papel até hoje porque esbarrou no confronto entre Tatto e a equipe de Franklin.

Integrantes do núcleo da campanha também observam que Lula tem sido mal orientado para entrevistas. O argumento é o de que ele escorregou em “casca de banana” e acabou “ajudando” Bolsonaro ao defender o aborto nesse momento. Criticado, o ex-presidente foi obrigado a se corrigir e destacou que é contra a interrupção da gravidez. Afirmou, porém, que se trata de uma questão de saúde pública, para a qual é necessário atendimento no SUS.

Fonseca também foi alvo de ataques pelo comercial em que Lula aparece dizendo “Se a gente quiser, a gente pode”, interpretado no PT como uma cópia do slogan “Yes, we can”, da campanha de Barack Obama à Presidência dos Estados Unidos.

“Eu acho isso uma bobagem. Pode acreditar ou não, mas não houve nenhuma referência à campanha do Obama. Na verdade, o próprio Lula disse a frase quando estava gravando e gostou! Ninguém pensou em copiar nada!”, insistiu o marqueteiro.

Dono da MPB Estratégia & Criação, Fonseca já atuou com candidatos dos mais diversos partidos. Em 2002, trabalhou ao lado de Duda Mendonça na vitoriosa campanha de Lula ao Planalto. Assinou, ainda, os programas de TV de Aécio Neves, Alexandre Kalil e Ciro Gomes. Antes, produziu as propagandas de Fernando Henrique Cardoso e Marta Suplicy, entre outros.

O preço cobrado pela agência de Fonseca, na casa de R$ 45 milhões, também tem sido citado agora por dirigentes do PT como ponto crucial para a sua substituição. A alegação oficial é de que o valor está “muito distante” da realidade financeira do partido.

O marqueteiro afirma, por sua vez, que venceu uma concorrência para fazer a campanha de Lula. “Em nenhum momento, em nenhuma cláusula da concorrência, havia exigência de aportar recursos para bancar custos que seriam obrigação do cliente, do PT”, disse Fonseca, numa referência indireta às reclamações de Tatto.

Acompanhada a distância por Geraldo Alckmin (PSB), candidato a vice, a queda de braço na campanha de Lula promete novos capítulos de “fogo amigo” nos próximos dias. Sob desgaste e pressão de várias alas, o PT corre para resolver o imbróglio antes do lançamento da chapa, marcado para 7 de maio.

Tatto e seu grupo pedem a cabeça de Franklin Martins e dizem que não adianta trocar Fonseca se o coordenador de comunicação da campanha continuar no cargo. Até agora, no entanto, Lula resiste a rifar o antigo aliado.