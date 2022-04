O enfarte das alternativas à polarização

O fundo eleitoral restringiu o apetite dos partidos para lançar candidatos à Presidência. A despeito dos valores vultosos (R$ 4,9 bilhões) reservados aos partidos, os recursos de campanha para presidente, paradoxalmente, ficaram escassos.

O fundão tornou a campanha presidencial ainda mais cara. Antes, o partido que tinha um candidato à Presidência podia captar recursos de empresas. Agora não mais. Os partidos têm que disputar recursos com as outras candidaturas, inflacionando o jogo. Quem não tem candidato à Presidência tem uma clara vantagem.

Quanto mais recursos forem alocados para candidatos à Presidência, menos estarão disponíveis para outros cargos eletivos, especialmente para o Legislativo federal que, em última instância, é o que vai definir o quinhão de recursos a que cada partido terá direito no próximo ciclo. Esse talvez tenha sido o efeito perverso não antecipado do fundo público de campanha.

É como se as artérias partidárias estivessem prestes a enfartar. Nessa situação, o corpo desenvolve circulação colateral, especialmente quando o miocárdio sofre uma redução paulatina do aporte sanguíneo, sinalizando que as artérias coronárias estão em vias de entupir. Mas quando o processo de entupimento é rápido, não oferecendo tempo hábil para o desenvolvimento de circulação colateral, o miocárdio enfarta.

As coronárias do sistema político já dão sinais de obstrução com Lula e Bolsonaro, que se nutrem da polarização que, perversamente, cria barreiras ao surgimento de alternativas. O risco é de que o fundão obstrua as coronárias do sistema partidário antes de os partidos gerarem candidaturas colaterais competitivas.

Não interessa à maioria dos partidos arriscar eleger uma bancada menor de deputados que possa comprometer a sua competitividade futura, entrando em uma disputa presidencial já altamente polarizada.

A terceira via só teria condições de ser uma alternativa real de irrigação colateral na disputa presidencial por meio de um processo vigoroso de concertação, o que exigiria grande capacidade de coordenação dos mais variados partidos. Teria que haver garantias de que tais partidos, se vitoriosos, alcançariam maiores retornos com a Presidência. Mas o caminho é tão incerto que desestimula tal coordenação.

Em vez de proporcionar um equilíbrio agregador, com vários partidos oferecendo candidato, independentemente das suas chances de sucesso, o fundão gerou um equilíbrio separador, com presidenciáveis sendo oferecidos por poucos partidos, somente por aqueles com maiores probabilidades de vitória.