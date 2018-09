Novo boletim médico destaca boa recuperação clínica de Bolsonaro

O candidato do PSL à Presidência nas eleições 2018, Jair Bolsonaro, apresenta boa evolução clínica, conforme boletim divulgado nesta segunda-feira (24) pelo Hospital Albert Einstein. De acordo com o texto, Bolsonaro permanece sem dor. Ele se recupera de uma facada que recebeu em um ato de campanha em juiz de Fora no dia 6.

De acordo com os médicos Antônio Luiz Macedo, Leandro Echenique e Miguel Cendoroglo, Bolsonaro permanece sem dor, febre e outros sinais de infecção. "Mantém progressão dos movimentos intestinais com boa aceitação à dieta leve iniciada ontem. Estão sendo mantidas as medidas de prevenção de trombose venosa e realizados exercícios respiratórios, de fortalecimento muscular e períodos de caminhada", acrescenta o documento.

No boletim divulgado no domingo, 23, os médicos atestavam que o candidato do PSL não possuia disfunções orgânicas e os exames laboratoriais apresentavam-se estáveis. Além disso, o dreno colocado em seu abdome foi retirado.

Desde domingo, dia 23, devido à boa aceitação da dieta pastosa e recuperação dos movimentos intestinais, ele passou a receber uma dieta leve. Estão sendo mantidas as medidas de prevenção de trombose venosa, sendo realizados exercícios respiratórios de fortalecimento muscular e períodos de caminhada fora do quarto.

Confira na íntegra o boletim médico divulgado pelo Hospital Albert Einstein

São Paulo, 24 de setembro de 2018 - 14:45

Jair Bolsonaro, candidato à Presidência da República, internado no Hospital Israelita Albert Einstein desde o dia 7 de setembro, mantém boa evolução clínica e permanece sem dor, sem febre ou outros sinais de infecção.

Não há disfunções orgânicas e os exames laboratoriais estão estáveis.

Mantém progressão dos movimentos intestinais com boa aceitação à dieta leve iniciada ontem. Estão sendo mantidas as medidas de prevenção de trombose venosa e realizados exercícios respiratórios, de fortalecimento muscular e períodos de caminhada.

Médicos Responsáveis:

​Dr. Antônio Luiz Macedo, cirurgião

Dr. Leandro Echenique, clínico e cardiologista Diretor Superintendente:

​Dr. Miguel Cendoroglo, Diretor Superintendente do Hospital Israelita Albert Einstein​