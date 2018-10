No último dia de campanha, Alckmin vai ao interior de SP e pede 'reflexão' ao eleitor

O candidato do PSDB à Presidência nas eleições 2018, Geraldo Alckmin, escolheu o interior de São Paulo, uma de suas principais bases eleitorais para o último dia de campanha. Em Bauru, no Oeste do Estado, Alckmin pediu uma reflexão de seus eleitores no domingo para conseguir chegar ao segundo turno.

"Amanhã é o dia da reflexão, da decisão. O grande juiz é o povo. Estamos empatados em 3º lugar e na briga pelo 2º turno. Vamos aguardar o resultado das urnas”, afirmou.

Em visita à cidade, o tucano lembrou de seus investimentos na área da saúde na região. Já que não foi possível estar em todos os 645 municípios paulistas que visitei como governador, decidi vir a Bauru, essa cidade no coração de SP, para pedir votos e falar de saúde”, disse.

”Em Bauru fizemos a Faculdade de Medicina e o AME. Queremos levar esse modelo para todo o Brasil. Vamos reabrir os 30 mil leitos do SUS fechados por falta de verba e reajustar a tabela do sistema, dando um respiro às Santas Casas e hospitais beneficentes, além de atender melhor a população”, acrescentou.

Alckmin está em quarto lugar nas pesquisas de intenção de voto, empatado tecnicamente com Ciro Gomes, do PDT. Jair Bolsonaro, do PSL, e Fernando Haddad, do PT, lideram os levantamentos.