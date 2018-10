No RS, tucano Eduardo Leite tem 59% dos votos válidos, diz Ibope

PORTO ALEGRE - A primeira pesquisa Ibope de intenção de voto do segundo turno para governador do Rio Grande do Sul nas eleições 2018 aponta o ex-prefeito de Pelotas Eduardo Leite à frente na disputa. Divulgado nesta quarta-feira, 17, o levantamento mostra o tucano com 59% dos votos válidos, ante 41% do candidato à reeleição, José Ivo Sartori (MDB). Os votos válidos são aqueles contabilizados após descarte dos votos brancos e votos nulos. A margem de erro é de 3 pontos para mais ou para menos.

Na modalidade estimulada - contabilizados os votos totais, incluindo brancos, nulos e abstenções -, Eduardo Leite tem 52% das intenções de voto e José Ivo Sartori, 36%. Brancos e nulos são 8%. Não sabe ou não respondeu, 4%.

Sartori tem a maior rejeição

O Ibope também apontou a rejeição de cada um dos candidatos. Com relação a Sartori, 26% dos eleitores votariam nele com certeza; 24% poderiam votar; 36% não votariam de jeito nenhum; 12% não o conhecem o suficiente para opinar; e 1% não sabe ou não respondeu.

Com relação a Leite, 36% dos eleitores votariam nele com certeza; 25% poderiam votar; 12% não votariam de jeito nenhum; 25% não o conhecem o suficiente para opinar; e 2% não sabe ou não respondeu.

O Ibope ouviu 1.008 pessoas, entre os dias 14 e 16 de outubro. A pesquisa foi encomendada pelo Grupo RBS e registrada no Tribunal Regional Eleitoral sob o protocolo RS-01741/2018 e no Tribunal Superior Eleitoral sob o protocolo BR-08755/2018.