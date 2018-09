No RS, Fogaça e Paim lideram intenção de votos para o Senado nas eleições 2018

PORTO ALEGRE - Nova pesquisa Ibope para as eleições 2018 no Rio Grande do Sul, encomendada pelo Grupo RBS e divulgada nesta sexta-feira, 7, aponta José Fogaça (MDB) e Paulo Paim (PT) nos primeiros lugares para o Senado. Tecnicamente empatados, Fogaça tem 33% das intenções de voto e Paim, candidato à reeleição, tem 31%. Em comparação à última pesquisa, divulgada no dia 17 de agosto, Fogaça subiu seis pontos percentuais, enquanto Paim teve crescimento de quatro pontos.

Os outros candidatos oscilaram na margem de erro de três pontos. A pesquisa mostrou Beto Albuquerque (PSB) com 17% – ele estava com 15%. Luis Carlos Heinze marcou 8%, ante 7% do último levantamento. Carmen Flores (PSL) foi de 6% para 7%; Abigail Pereira (PCdoB) subiu de 3% para 5%; Sandra Weber (SD) ficou com os mesmos 4%; e Ana Varela (PODE) caiu de 6% para 3%.

Cleber Soares (PCB) e Luiz Carlos Machado (DC) têm os mesmos 2% da última pesquisa. João Augusto Gomes (PSTU) caiu de 2% para 1%. Mario Bernd (PPS), Marli Schaule (PSTU), Romer Guex (PSOL) e Luiz Delvair (PCO) têm 1%. Brancos e nulos para a primeira vaga são 17%, para a segunda vaga são 20%, não sabe ou não opinou somam 46%.

Espontânea

Na modalidade espontânea – quando não são apresentados os nomes dos candidatos – Paim concentrou 8% das intenções, seguido por Fogaça (5%), Albuquerque (4%), Heinze (2%), Abigail (1%) e Carmen (1%).

O Ibope ouviu 1.008 pessoas, entre os dias 3 e 5 de setembro. A pesquisa foi registrada no TRE sob o número RS-04704/2018.