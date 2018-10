No Rio, Witzel tem 54% das intenções de voto e Eduardo Paes, 46%, diz Ibope

A pesquisa Ibope para o segundo turno do governo do Rio de Janeiro divulgada na noite deste sábado, 27, mostrou que o candidato Wilson Witzel (PSC) tem 54% das intenções de voto ante 46% de seu adversário Eduardo Paes (DEM). No primeiro levantamento do segundo turno, Witzel aparecia com 60%, enquanto Paes tinha 40%. Depois, passou a ter 56%, contra 44% de Paes.

Com base nos votos totais, Witzel foi para 44% e Paes, 40%. O montante de brancos e nulos totalizou 9% e o de indecisos, 7%. A rejeição de Paes é de 52%, enquanto a de Witzel é de 39%.

O levantamento ouviu 2.002 eleitores e foi realizado em 25, 26 e 27 de outubro. A margem de erro é de dois pontos para mais ou para menos e o nível de confiabilidade é de 95%. O registro no TSE é BR-09507/2018.