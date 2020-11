No Recife, Marília Arraes tem 45% e João Campos, 39%, diz Ibope

A candidata do PT à prefeitura do Recife, Marília Arraes, aparece numericamente à frente na primeira pesquisa de intenções de voto do Ibope sobre o segundo turno na cidade, com 45% das respostas estimuladas. João Campos, do PSB, foi o preferido de 39% dos eleitores consultados. Há empate técnico entre os adversários no limite da margem de erro, de três pontos para mais ou para menos.

Outros 15% disseram que votariam branco ou nulo. 1% não soube ou não respondeu.

Traduzindo o resultado da fase estimulada, quando os nomes dos candidatos são apresentados pelos entrevistadores, em votos válidos, a petista teve 53% e o postulante do PSB, 47%.

Antes disso, na etapa espontânea da pesquisa, em que não se apresentam aos entrevistados os nomes dos candidatos, Marília Arraes foi citada por 41% e João Campos, por 37%.

O Ibope ouviu pessoas 1.001 do Recife entre os dias 16 e 18 de novembro. A pesquisa tem margem de erro de três pontos para mais ou para menos. O índice de confiança é de 95%. O levantamento foi registrado no Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE-PE) sob o protocolo PE-06514/2020.