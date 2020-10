No Recife, João Campos lidera com 33%; Mendonça tem 18%, e Marília, 14%, diz Ibope

João Campos (PSB) lidera a pesquisa para a prefeitura de Recife, somando 33% das intenções de voto, de acordo com levantamento do Ibope divulgado nesta quinta-feira, 15. Mendonça Filho (DEM) é o segundo colocado, com 18%, seguido por Marília Arraes (PT), 14%. Com pouca diferença, a Delegada Patrícia (Podemos) ocupa o quarto lugar, com 13%.

O líder na intenção de votos, João Campos, registrou a maior evolução entre os candidatos em relação ao levantamento anterior divulgado pelo Ibope no dia 7 de outubro. O candidato passou de 23% para 33%. Mendonça Filho, foi de 19% para 18%, enquanto Marília Arraes se manteve com 14%.

Claudia Ribeiro (PSTU), Coronel Feitosa (PSC), Marco Aurélio Meu Amigo (PRTB) e Carlos (PSL) aparecem empatados com 1%. Os candidatos Charbel (Novo) e Thiago Santos (UP) somaram menos de 1% e Victor Assis (PCO) não foi citado por nenhum entrevistado. A pesquisa, encomendada pela TV Globo, registra 14% de votos em branco ou nulos e 3% dos participantes afirmaram não saber em quem irão votar ou não responderam.

A pesquisa, realizada entre os dias 13 e 15 de outubro com 1.001 eleitores de Recife, possui margem de erro de três pontos porcentuais para mais ou para menos. O índice de confiança utilizado é de 95% e o número de identificação: TRE-PE: PE 08776/2020.