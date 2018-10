No MS, Azambuja oscila para 51% dos votos válidos e Juiz Odilon vai para 49%

O Ibope divulgou nesta sexta-feira, 26, a segunda pesquisa para a disputa do segundo turno para governador de Mato Grosso do Sul, entre Reinaldo Azambuja (PSDB) e Juiz Odilon (PDT). O tucano oscilou dois pontos para baixo e tem 51% dos votos válidos, enquanto o pedetista variou dois pontos para cima e aparece com 49%.

Os dois estão empatados tecnicamente. A margem de erro é de três pontos porcentuais, para mais ou para menos.

Nos votos totais, o tucano tem os mesmos 48% da primeira pesquisa e o pedetista variou de 42% para 45%. Os votos brancos e nulos seguem em 5%. Os que não sabem ou não responderam oscilaram de 5% para 2%.

A pesquisa, encomendada pela TV Morena, entrevistou 812 pessoas. As entrevistas foram feitas entre 25 e 26 de outubro. O nível de confiança do levantamento é de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o código BR-07190/2018.