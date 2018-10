'Não tem nenhuma estatal no meu radar para ser vendida', diz Haddad

O candidato do PT à Presidência, Fernando Haddad, afirmou na noite desta segunda-feira, 22, que, caso seja eleito, não vai privatizar nenhuma estatal. "Não tem nenhuma estatal no meu radar para ser vendida", afirmou o candidato, em entrevista ao programa Roda Viva, da TV Cultura.

O candidato negou, porém, que seja estatista. "Sou a favor de fundir empresas, fazer o enxugamento de algumas", disse, ao se referir especificamente ao caso da Empresa de Planejamento e Logística (EPL), a "estatal do trem bala".

Haddad defendeu ainda equilibrar os subsídios do gás de cozinha, que ele propõe, e os do diesel. O petista citou ainda dois erros de ex-presidentes do País. De Fernando Henrique Cardoso, falou que foi a questão do câmbio. Já de Dilma Rousseff, de ter tentado controlar preços públicos.