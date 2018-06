'Não sou candidato ainda', diz Joaquim Barbosa 

O ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Joaquim Barbosa participa de encontro na tarde desta quinta-feira, 19, com integrantes da executiva nacional, governadores e líderes do PSB no Congresso Nacional. Na entrada, ele afirmou que “não é candidato ainda” e comentou a pesquisa Datafolha divulgada no domingo, 15, em que aparece com 10% das intenções de voto em alguns cenários.

"Olha, para quem não frequenta ambientes públicos, órgãos públicos, não dá entrevista, leva uma vida pacata, está muito bom, né?", disse. "Ainda falta muita coisa", afirmou sobre a candidatura.

Mostrando pouco traquejo político, Barbosa se assustou com a recepção preparada pela ala afro do partido. O ex-ministro fez um caminho diferente para não passar pelo meio da militância, que o esperava com bandeiras e pétalas de rosa. "Estou atrasado, estou atrasado", repetia o ex-ministro.

Barbosa se filiou no último dia 6 ao PSB e trabalha agora para diminuir a resistência de setores da sigla a seu nome como candidato à Presidência. Essa é a primeira reunião com a cúpula do partido. Em 2014, o PSB lançou Eduardo Campos ao Palácio do Planalto. O ex-governador morreu durante a campanha, em um acidente aéreo, deixando o partido órfão de liderança que pudesse disputar o cargo este ano.

