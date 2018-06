Joaquim Barbosa: 'Não convenci a mim mesmo que devo ser candidato à Presidência'

BRASÍLIA - O ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Joaquim Barbosa disse nesta quinta-feira que ainda não sabe se quer ser candidato à Presidência da República este ano. Após sua primeira reunião oficial com a cúpula do PSB, ele afirmou que possui dúvidas de caráter pessoal e sinalizou que sua família estaria resistente à ideia.

"Há dificuldades dos dois lados. O partido tem sua história e eu tenho minhas dificuldades do lado pessoal. Não convenci a mim mesmo que devo ser candidato", disse. Ele afirmou que uma eventual candidatura à presidência "afeta a vida de uma pessoa" e que ainda está pensando sobre o assunto. Ao ser questionado se sua família seria contra, ele respondeu que "não é a favor".

Ele usou a sua indecisão para evitar temas polêmicos. Ao ser questionado sobre a reforma da Previdência, reforçou que ainda não é candidato para as eleições 2018.

Joaquim Barbosa deixou claro que "ainda não conhece o PSB" e que esse foi seu primeiro encontro com um grupo maior de pessoas para trocar ideias. Ele declarou que ainda há bastante tempo para tomar uma decisão sobre uma eventual candidatura e o prazo é flexível.

Ao deixar a reunião, mais cedo, o governador da Paraíba, Ricardo Coutinho, disse que "nem o próprio ministro se disse disposto a fazer uma caminhada pelo Brasil defendendo a sua postulação" no encontro. Sobre a fala, Barbosa afirmou que "já anda pelo Brasil inteiro" e que "conhece muito bem o País".

SIQUEIRA DESCARTA JOAQUIM BARBOSA COMO VICE

O presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira, afirmou nesta quinta-feira, 19, que a candidatura de Joaquim Barbosa para presidente não está pronta e que é preciso construí-la dentro do partido. Mas ele deixou claro que o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) não se filiou ao partido para ser vice em outra chapa.

"Nós temos meses pela frente. Uma candidatura não vai se dar só pelo fato de termos bons índices nas pesquisas", disse em relação ao resultado da última pesquisa Datafolha, que mostrou o ex-ministro com até 10% das intenções de votos em alguns cenários.

Mesmo após governadores do PSB sinalizarem após reunião com Barbosa que preferiam que o partido não tivesse candidato próprio, Siqueira negou que o partido esteja dividido e disse que a construção de Joaquim Barbosa como candidato será "tijolo a tijolo". "Há cuidados, interrogações, mas divergências no partido não há. Ninguém disse que não concorda com a candidatura (de Barbosa). Todos eles deram sugestões para reorganizarmos próximos passos", disse.

Siqueira destacou que quer Joaquim Barbosa à frente de uma chapa e que quem tem esperança de vê-lo com vice de outro candidato "pode esquecer". Nesta quarta-feira, ele já havia indicado que a legenda não tem interesse em uma aliança eleitoral com a ex-senadora Marina Silva, pré-candidata à Presidência da República pela Rede.