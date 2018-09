‘Não conseguiremos caminhar sem resolver o problema do déficit’, diz economista de Alvaro Dias

Economista da campanha do presidenciável Alvaro Dias (Podemos) nas eleições 2018, Ana Paula de Oliveira defende forte ajuste das despesas do governo como condição para a retomada do crescimento. Ela propõe a adoção de um “limitador emergencial de despesas”, com um corte de cerca de 10% nos gastos da União. “Nosso maior problema é o déficit público. Não conseguiremos caminhar sem resolvê-lo”, diz.

Do lado das receitas, o programa descarta aumento de impostos e planeja aumentar a faixa de isenção do imposto de renda para até R$ 5 mil. “Injetaremos mais dinheiro na economia e, assim, a gente acaba tendo renda maior e, no final, arrecadando mais.”

Uma das metas é a reforma constitucional. Por que ela é necessária?

Para dar mais flexibilidade ao Executivo na administração das despesas. Mais de 90% das despesas já têm destino fixo. Nosso maior problema econômico é o déficit público. Não conseguiremos caminhar sem resolvê-lo. Temos de ajustar o orçamento para, em dois anos, no máximo, zerar a geração de déficit.

Como?

No primeiro ano, aplicar um limitador emergencial de despesas, com um corte que vai ficar muito perto de 10% das despesas atuais da União e distribuí-lo de acordo com a prioridade definida pela sociedade. O objetivo é chegar muito perto de zerar o déficit já no primeiro ano. Ao longo de 2019, a ideia é estabelecer um orçamento base zero: esquecer o orçamento que há hoje e analisar linha a linha os gastos da União.

A meta é crescer 5% ao ano. De onde esse crescimento virá?

Até meados da década de 1970, o Brasil era um dos países que mais cresciam no mundo. Temos esse potencial. Mas precisamos primeiro resolver o problema das contas públicas. É o mínimo necessário. Temos de reformar a Previdência. A proposta é criar um fundo previdenciário com contas individualizadas e capitalizadas com ativos da União, inclusive as estatais que hoje existem. Em relação ao sistema atual, somos a favor de unificar as previdências privada e pública, estabelecer o mesmo limite de benefícios, de R$ 5 mil, e aumentar idade mínima.

Como funcionará o fundo?

Ao entrar no mercado de trabalho, haverá duas opções: continuar com o sistema atual com todos esses ajustes ou optar pelo fundo, no qual você se tornará acionista das empresas estatais. Sua conta será capitalizada com essas ações e os demais ativos da União, como prédios, e vai render muito mais que o atual sistema. Consideramos que o dinheiro das estatais é do povo.

E aqueles que não conseguirem entrar no mercado de trabalho?

Nossa ideia é chegar a um nível ótimo de emprego com crescimento de 5% ao ano. Aí vamos para a reforma trabalhista. Nossa meta é criar 10 milhões de empregos ao longo dos próximos 4 anos. O que pretendemos fazer? Simplificar o contrato de trabalho e a relação entre empregado e empregado. Um contrato que priorize os acordos entre classes.

Como cobrir o rombo do sistema previdenciário atual?

A partir do momento que tivermos sobra, porque vamos conter despesas públicas, cobriremos o déficit da Previdência. Infelizmente, não existe mágica.

Todas as estatais seriam privatizadas?

A maior parte deve ser privatizada ao longo do governo. Algumas terão de ser extintas, outras, talvez, virem concessões. Algumas precisarão ser desmembradas. Mas não restringiria a privatização de nenhuma.

Pode ser necessário aumentar impostos?

Não. Faremos ajuste na parte das despesas. Não vamos aumentar alíquotas ou criar impostos.

Vocês falam em aumentar a faixa de isenção de imposto de renda para até R$ 5 mil. É possível abrir mão dessa arrecadação?

De novo: crescimento econômico. Injetaremos mais dinheiro na economia e, assim, a gente acaba tendo renda maior e, no final, arrecadando mais.

A simplificação tributária é bandeira de muitos, mas de difícil implementação. Como garantir que será feita?

Há diferenciais na nossa proposta de criação de IVA (imposto de valor agregado). Por exemplo, a criação de uma espécie de câmara de compensação de impostos, que batizamos de Onda: Operadora Nacional Distribuidora de Arrecadação. Ela vai contabilizar todos os impostos pagos naquele dia e distribuir entre União, Estados e municípios. Além de aglutinar impostos, simplificando para o contribuinte, queremos promover maior autonomia federativa. Também propomos neutralidade (Estados manterão a fatia atual da arrecadação).

Qual o papel do BNDES?

Fundamental. Será coordenador de estudos setoriais, apontando setores prioritários. Também atuará no crédito. Queremos reativar o cartão BNDES, levando crédito fácil e barato para pequenos e médios empreendedores dentro de segmentos que identificamos como importantes, e atuar nas grandes obras de infraestrutura.

Defendem maior abertura comercial?

A ideia de expor nossos produtos à concorrência externa não é um tiro no pé, é um tiro no coração. O empresário brasileiro paga os impostos mais altos do planeta, juros elevados e não tem chance de ser competitivo. Temos de fazer o dever de casa. Baixar impostos, melhorar infraestrutura e praticar juros civilizados. Sem isso, daremos um tiro na indústria nacional.