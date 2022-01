‘Não aceito ser vice’, diz Moro sobre chapa com Doria

O ex-juiz Sérgio Moro afirmou que não abre mão de ser cabeça de chapa em uma eventual aliança com o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), ou com outra pré-candidatura. “Não aceito ser vice”, disse o presidenciável do Podemos nesta segunda-feira, 31, em São José do Rio Preto, no interior paulista.

“Me filiei em 10 de novembro e estou em terceiro lugar nas pesquisas. Nunca tinha me lançado na política e estamos tratando esse resultado com humildade, mas com confiança crescente. Não faz sentido (ser vice), nesse cenário que a gente vê o nosso projeto como mais promissor para aqueles que não querem nem Lula e nem Bolsonaro. E essa é a grande maioria do País”.

Moro declarou ainda que “até agora, não consegui encontrar ninguém que vá votar entusiasmado em Lula ou Bolsonaro” e que o projeto do presidente Jair Bolsonaro (PL) “é para a família” e o do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva “é para um partido, o PT”.

“Estamos colocando o pé na estrada. Vamos percorrer, circular, falar com as pessoas e construir um projeto. Essas alianças vem depois. Estamos abertos a alianças, mas sem abdicar do nosso projeto. A aliança que importa agora é com as pessoas”.

Primeiro pré-candidato à Presidência a visitar a região noroeste, desembarcou às 11 horas, no aeroporto rio-pretense, atendeu a imprensa e seguiu para reunião com lideranças do setor sucroalcooleiro em um buffet de Catanduva, onde fez discurso que mesclou elogios à cadeia produtiva, citando a demanda crescente por alimentos, energia e combustível, e a importância do segmento responsável por 2% do PIB nacional, e compromisso com a preservação ambiental.

À tarde, Moro visitou a ARCD (Associação de Reabilitação da Criança Deficiente), no Jardim Maracanã, em Rio Preto, onde disse que “pouca gente sabe, mas minha esposa foi durante anos advogada de Apaes e defensora de causas de pessoas com doenças raras e deficiências” e ouviu demandas da entidade, que faz 2,7 mil atendimentos por mês.

O deputado estadual Arthur do Val (Podemos), membro do MBL (Movimento Brasil Livre), faz parte da comitiva e disse que está empenhado em tornar a candidatura de Moro “mais vibrante, com o apoio dos jovens que estão nas redes sociais”. “Moro não é terceira via. É a única via”, disse a presidente estadual do Podemos Mulher, Alessandra Algarin, que também acompanha o ex-juiz.