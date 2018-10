Na última pesquisa Ibope, Romeu Zema tem 68% dos votos válidos em Minas Gerais

BELO HORIZONTE - A última pesquisa Ibope antes do segundo turno das eleições 2018 para o governo de Minas Gerais, divulgada neste sábado, 27, mostrou ampla vantagem do candidato do partido Novo, Romeu Zema, com 68% dos votos válidos, enquanto o adversário na disputa, o postulante do PSDB, Antonio Anastasia, tem 32%.

A margem de erro da pesquisa é de dois pontos para mais ou para menos. Em relação à última pesquisa, divulgada na terça-feira, 23, os dois candidatos tiveram oscilação de um ponto, porém Romeu Zema cresceu, enquanto Anastasia viu o índice reduzir.

Contando os votos totais, o empresário tem 58% das intenções de voto, enquanto o senador aparece com 27%. Os brancos e nulos somam 10%, enquanto os indecisos foram 5% dos entrevistados.

Mesmo estando em segundo, Antonio Anastasia afirmou ter confiança para virar a disputa. “Amanhã a gente vai ver o resultado da pesquisa que interessa. Estou confiante e muito animado", disse, por meio de nota divulgada por sua assessoria de imprensa. O candidato do partido Novo também foi procurado, mas não respondeu até o fechamento da reportagem.

De acordo com a pesquisa Ibope Romeu Zema é o que tem menor rejeição, com 16% dos entrevistados afirmando que não votariam no empresário “de jeito nenhum”, porém ele tem o maior número de votos convictos, com 44% dizendo que “com certeza” votariam no empresário. Já Anastasia tem 45% de rejeição e 19% de convictos.

A pesquisa foi encomendada pela Rede Globo e foram ouvidos 2002 eleitores de 113 municípios mineiros, entre os dias 25 e 27 de outubro. O registro no Tribunal Regional Eleitoral (TRE-MG) é MG‐04506/2018, e o registro no Tribunal Superior Eleitoral é BR‐04061/2018.