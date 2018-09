Na Rocinha, Haddad fala em regular concorrência entre bancos

RIO - O candidato do PT à Presidência nas eleições 2018, Fernando Haddad, fez campanha na manhã desta sexta-feira, 14, na Rocinha, em São Conrado, na zona sul, e disse que o teto de gastos aprovado pelo governo Michel Temer não abre espaços no Orçamento para investimentos que ajudem a criação de empregos e a retomada econômica. Segundo o candidato, a economia brasileira só poderá ser retomada com um conjunto de medidas que abarca a reforma tributária e a reforma bancária.

Segundo Haddad, a reforma tributária vai aumentar a renda disponível das famílias e, com a reforma bancária, o governo induzirá uma diminuição nas taxas de juro. “Já que não existe concorrência entre eles (bancos), o governo vai regular”, afirmou.

O petista falou em retomar as obras do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), mas reconheceu que há pouca margem para investimentos públicos no próximo mandato. “A maior reivindicação dessas comunidades é a retomada das obras do PAC, porque elas melhoram a qualidade de vida e geram emprego imediatamente para uma juventude que está sem opção”, afirmou o candidato, que estava acompanhado de sua vice, Manuela D'Ávila e do candidato do PT ao Senado, Lindbergh Faria. “A retomada das obras do PAC tem que ter um critério social também.”

Quando questionado de onde o governo tiraria recursos para retomar as obras do PAC, o candidato respondeu: “O grande problema hoje é o teto de gastos; o teto de gastos é uma medida que não funciona porque não abre espaço fiscal para investimentos”, explicou Haddad. “E sem investimento público, sem consumo das famílias, sem crédito barato, a economia não vai ser retomada e o problema fiscal vai se agravar em vez de melhorar.”

Sobre uma possível influência direta de Luiz Inácio Lula da Silva em seu governo, Haddad respondeu: “O plano que registramos no TSE foi feito por muitas pessoas, mas cada linha foi validada pelo presidente (Lula) e por mim”, disse. “Temos um projeto a construir, ele já foi consultado e validou o plano de governo.”

Haddad falou também sobre os planos de a Polícia Federal assumir a investigação de alguns crimes como forma de ajudar as polícias locais. “Vamos ajudar os Estados a cumprir metas de redução da violência”, garantiu.