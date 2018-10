Na Itália, governo comemora eleição de Bolsonaro e anuncia que vai pedir extradição de Battisti

Matteo Salvini, chefe da extrema-direita italiana e ministro do Interior de seu país, felicitou na manhã desta segunda-feira, 29, o presidente eleito Jair Bolsonaro pelos resultados das urnas no Brasil. Ele ainda deixou claro: irá pedir a extradição imediata de Cesare Battisti.

“No Brasil, os cidadãos também expulsaram a esquerda!”, escreveu Salvini em suas redes sociais. “Bom trabalho ao presidente Bolsonaro, a amizade entre nossos povos e nossos governos será ainda mais forte”, declarou.

Ele também indicou qual será uma de suas prioridades na nova relação com o governo brasileiro.“Depois de anos de discursos em vão, eu pedirei que eles nos reenviem para a Itália o terrorista vermelho Battisti”, completou.

No último dia 26, o deputado federal Onyx Lorenzoni (DEM-RS), cotado para ser ministro-chefe da Casa Civil num governo Bolsonaro, indicou que a revisão do caso de Battisti poderia ocorrer. "O terrorista e bandido albergado por Lula e sua quadrilha no Brasil vai cumprir o que a legislação italiana determina", afirmou.

Battisti, de 63 anos, integrou nos anos 1970 um grupo terrorista na Itália e foi condenado à prisão perpétua por homicídios. Ele fugiu da Itália e foi preso em 2007 no Rio de Janeiro. O então ministro da Justiça do Brasil, Tarso Genro, concedeu a Battisti o status de refugiado político, decisão muito criticada na Itália.

Em 2009, o Supremo Tribunal Federal (STF) considerou ilegal o status de refugiado e autorizou a extradição, mas reconheceu que o presidente da República tem competência para negá-la. No final de 2010, o então presidente Luiz Inácio Lula da Silva – condenado e preso pela Operação Lava Jato – negou a extradição, e hoje Battisti vive livre no Brasil.

Bolsonaro debateu a questão de Battisti ao receber, na semana passada, um representante de Salvini, que entregou uma carta de apoio do político a Bolsonaro.