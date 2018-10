Mourão contraria Bolsonaro e grava vídeo em apoio ao candidato ao governo de São Paulo João Doria

RIO - Em seu primeiro vídeo de apoio ao candidato do PSDB ao governo de São Paulo nas eleições 2018, João Doria, o general Hamilton Mourão (PRTB), candidato a vice na chapa Jair Bolsonaro (PSL), gravou um vídeo, que será divulgado pelo seu partido, em que pede votos para o candidato ao governo de São Paulo usando o nome do presidenciável. No material que o Estado teve acesso, Mourão diz que “para um Brasil de Jair Bolsonaro presidente”, São Paulo deve ter Doria como governador. O apoio contraria determinação do próprio postulante à Presidência que, temeroso de perder votos, decretou neutralidade nas disputas estaduais.

Durante os dois minutos de gravação, Mourão enumera várias qualidades de Doria, em sua visão, e cita duas vezes o nome do presidenciável Jair Bolsonaro. “Para o Brasil da verdade, da honestidade, da responsabilidade e da lealdade, ou seja, o Brasil que todos nós queremos, o Brasil de Jair Bolsonaro presidente, temos que ter em São Paulo, como um grande peão dos estados da federação, João Doria como o seu novo governador”, afirmou.

Bolsonaro já informou que não apoiará Doria e que se manterá neutro da disputa em São Paulo, embora tenha afirmado que Márcio França (PSB) “tem apoio do PT”. No material, que também será utilizado pela campanha de Doria, o general disse ainda que o candidato do PSDB é um homem “que tem grandes características que nós militares e qualquer ser humano consideram fundamentais, como a coragem e a moral”.

“Precisamos desse tipo de gente com coragem, de enfrentar o que tem que ser enfrentado. João Doria é um administrador comprovado, conhece os meandros da administração pública”, disse.

Mourão ainda sustentou que São Paulo será administrado “impecavelmente” por Doria, dentro de princípios que balizam administração pública, como a legalidade, impessoalidade, moralidade e a publicidade. “Os recursos públicos serão empregados de forma correta”, declarou.