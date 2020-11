Moro vota e evita falar de chapa para presidente

CURITIBA – O ex-ministro da Justiça Sergio Moro enfrentou, durante cerca de 10 minutos, uma fila para poder votar no fim da manhã deste domingo no Clube Duque de Caxias, no bairro Bacacheri, em Curitiba. Várias pessoas fizeram selfies com o ex-juiz e algumas o chamaram de “presidente”.

Ele, porém, não quis falar sobre as discussões acerca de uma eventual candidatura de centro à presidência da República, que envolvem conversas do apresentador Luciano Hulk com ele, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM) e outros políticos. Questionado se aceitaria ser vice ou cabeça de chapa, se limitou a falar “não é uma questão para hoje”.

Questionado sobre a influência do bolsonarismo nas eleições, Moro, que participou do governo de Jair Bolsonaro, evitou criticar o ex-chefe. “Não tenho uma avaliação sobre isso, não é o momento de fazer esse tipo de avaliação, mas de escolher bons candidatos na urna. A eleição aqui não é nacional, é local, estamos pensando em interesses locais. Nem tudo se resume a governo federal e presidente da República”, afirmou.