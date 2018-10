'Militares terão espaço, mas não ocuparão um terço dos ministérios', diz Bolsonaro

O presidenciável Jair Bolsonaro (PSL) afirmou, em entrevista ao programa Conexão Repórter, do SBT, que os militares não ocuparão um terço do seu ministério, caso eleito. "No governo anterior, tinha terroristas e ninguém falava nada. (Tinha) gente do PCdoB à frente do Ministério da Defesa", disse o presidenciável. A entrevista foi exibida na madrugada desta terça-feira, 23.

Segundo ele, a permissão de posse de armas pela população será um projeto apresentado logo no início do seu eventual governo. Bolsonaro ainda sugeriu o porte de armas para caminhoneiros com o objetivo de combater o roubo de cargas.

O presidenciável negou que haja risco de fechar o Congresso. Confrontado sobre uma entrevista em que havia mencionado essa possibilidade, Bolsonaro minimizou: "Disse isso há 20 anos." Ele ainda afirmou que cerca de 120 parlamentares já manifestaram desejo de participar da governabilidade sem participar de "toma lá da cá".