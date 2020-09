Metade dos candidatos a prefeito de Rio Preto escolhe as ruas no início da campanha

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO – Cinco dos dez candidatos a prefeito de São José do Rio Preto foram às ruas pedir voto neste domingo, 27, primeiro dia de campanha. A coronel Helena Reis (Republicanos) fez caminhada, das 9 horas ao meio-dia, pelo comércio da Vila Toninho, bairro onde nasceu e cresceu. “A Vila Toninho foi um dos últimos bairros de Rio Preto a ser urbanizado”, disse.

Carlos Arnaldo (PDT) foi à missa na Igreja Menino Jesus de Praga, apresentou o seu jingle oficial nas redes sociais e fez visitas no bairro Maria Lúcia, na zona norte, com candidatos a vereador pela coligação. Ele recebeu apoio político do ex-vereador Maurin Ribeiro, um dos representantes da região, a mais populosa do município.

O médico Paulo Bassan (PRTB) foi a uma feira livre no período da manhã. À noite, teria encontro com o deputado federal Coronel Tadeu (PSL) e apoiadores para planejamento desta etapa da campanha.

Bassan foi presidente municipal do PSL e o apoio do parlamentar à sua candidatura gerou críticas do senador Major Olímpio (PSL-SP), que cobrou fidelidade de Tadeu e da deputada federal Carla Zambelli (PSL).

O atual vereador Marco Rillo (PSOL) foi outro que optou pelo corpo a corpo. Ele e sua candidata a vice-prefeita, a advogada Luciana Fontes, presidente municipal do PSOL, participaram de caminhada, a partir das 16 horas, no bairro Boa Vista.

Uma carreata foi a estratégia adotada pelo empresário Filipe Marchesoni (Novo) para dar o pontapé inicial na campanha. Acompanhado de sua vice, a delegada de polícia Aglaé Antunes (Novo), cumpriu um percurso que saiu da Vila Redentora com destino à região norte rio-pretense. O trajeto durou aproximadamente uma hora e meia e reuniu em torno de 70 veículos. Guardas civis municipais escoltaram o grupo.

Candidato à reeleição pelo MDB, o prefeito Edinho Araújo participou de uma videoconferência, às 10 horas, com o candidato a vice Orlando Bolçone (DEM), presidentes dos 12 partidos que compõem a coligação, candidatos a vereador e apoiadores para apresentação dos primeiros materiais de campanha e redes sociais.

O primeiro ato da campanha da ex-vereadora Celi Regina (PT) foi, conforme previsto, o lançamento da Carta Compromisso com o Turismo em uma live, às 10 horas, na página oficial da candidata no Facebook. Segundo ela, foram “apresentadas respostas para gerar emprego e renda no período pós-pandemia”.

Carlos Alexandre, que disputa a prefeitura pelo PCdoB, fez reunião virtual com a Executiva do partido, de manhã, para programar as ações da campanha, que aposta na militância e em grupos de apoiadores para conquistar o eleitorado. Sua equipe de comunicação formatou programas de TV e rádio, filmes e reportagens sobre o plano de governo para divulgação nas redes sociais.

“A Executiva vai montar um comitê onde os candidatos a vereador darão plantão diariamente”, frisou o candidato comunista.

Marco Casale (PSL) se reuniu com os pré-candidatos a prefeito do partido na região para alinhar as campanhas. Os encontros, segundo o candidato, foram fechados e fazem parte do Projeto Força Regional.

O advogado Rogério Vinicius, candidato a prefeito pelo DC, não teve compromisso de campanha neste domingo.