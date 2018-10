Mercado reflete a confiança que tem em Paulo Guedes, diz Bolsonaro

RIO - O presidenciável Jair Bolsonaro comemorou, em uma transmissão ao vivo no Facebook, na noite desta terça-feira, 2, a alta de quase 4% do Ibovespa e o recuo do dólar, após a pesquisa do Ibope/Estado/TV Globo mostrar vantagem de 10 pontos porcentuais de Fernando Haddad (PT).

"Isso, em grande parte, reflete a confiança que eles têm no nosso futuro ministro da Fazenda e do Planejamento, o Paulo Guedes", disse.

Ele também comentou o apoio da Frente Parlamentar Agropecuária (FPA), que lhe entregou uma carta de compromissos, assinada pela deputada federal Tereza Cristina (DEM-MS). "Vamos buscar a governabilidade, através do entendimento com a bancada ruralista, trabalhar de mãos dadas com homens e mulheres da agricultura familiar. Combateremos a invasão do MST, dando mais segurança para o homem do campo, e a indústria da multa", afirmou.

Ao lado do senador Magno Malta (PR-ES) e de seu filho, deputado estadual Flávio Bolsonaro, o candidato também criticou pontos do plano de governo do PT, de que chamou de "piada" e "vergonha".

Ele também convocou a militância para ajudá-lo a vencer no primeiro turno. A live durou 20 minutos e foi assistida ao vivo por cerca de 250 mil usuários da rede. O candidato pretende fazer o uso dessas gravações ao vivo até domingo.