Meirelles: 'Minha candidatura está crescendo e acredito que podemos ganhar'

Ex-ministro da Fazenda e ex-presidente do Banco Central, Henrique Meirelles (MDB) demonstrou otimismo sobre sua candidatura à presidência da República nas eleições 2018. "Os indícios apontam que temos boas chances na disputa. Minha candidatura está crescendo e acredito que podemos ganhar, até mesmo no primeiro turno", afirmou. A declaração foi feita no Fórum Páginas Amarelas, da revista Veja.

Com desempenho tímido nas pesquisas eleitorais, Meirelles explicou os motivos por traz de tamanho otimismo. "No início, eu tinha menos de 1% das intenções de voto, agora já tenho três. À medida em que as pessoas me conhecem, conhecem o meu histórico e entendem a nossa campanha, crescemos. Se mantivermos este ritmo, podemos chegar", afirmou, explicando que o patamar atual de suas intenções de voto é oito vezes maior do que nas pesquisas iniciais.

Questionado se estaria disposto a assumir o Ministério da Fazenda de outro governo, caso não venha a ser eleito presidente da República, Meirelles preferiu não responder. "Não tomo decisões por antecipação. Acredito na minha candidatura", disse.

Já em relação à perspectiva de recriação da Contribuição Provisória sobre Movimentações Financeiras (CPMF), Meirelles se declarou contrário à medida. "É um imposto regressivo, que diminui a competitividade do País. Ele incide de maneira errática, pessoas pagam sem saber que estão pagando, o que prejudica mais aqueles de menor renda. Isso diminui a produtividade da economia", disse o economista.