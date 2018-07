MDB sinaliza para candidatura própria ao governo de Minas Gerais

BELO HORIZONTE - Após a destituição do diretório do MDB mineiro, na segunda-feira passada, o presidente da comissão provisória que assumiu o partido, deputado federal Saraiva Felipe, declarou nesta quinta-feira, 12, que “há espaço” para uma candidatura própria da sigla ao governo do Estado. O partido cogita lançar o presidente da Assembleia Legislativa, Adalclever Lopes para a disputa ao Palácio da Liberdade nas eleições 2018.

“Consolidamos a convicção de que há espaço para uma candidatura própria”, afirmou o presidente da comissão provisória, o deputado federal Saraiva Felipe. O parlamentar também explicou que qualquer apoio leva em consideração a coligação na votação para deputados.

O deputado Saraiva Felipe garantiu que o MDB tem conversas avançadas com PV e o com o PRB. O presidente do PV em Minas Gerais, deputado estadual Agostinho Patrus Filho, porém, afirmou ser "prematuro" para confirmar apoio ao MDB e que segue conversando com todos os partidos. O presidente do PRB, deputado estadual Gilberto Abramo, afirmou que tem conversado com o MDB, mas que não há definição quanto a uma eventual coligação.

Saraiva Felipe afirmou que se reunirá nesta sexta-feira com o o ex-prefeito de Belo Horizonte e pré-candidato ao governo, Marcio Lacerda (PSB). A conversa será uma tentativa de obter o apoio do PSB, caso Lacerda deixe a disputa ao governo mineiro para concorrer à vice-presidência da República na chapa de Ciro Gomes (PDT).

A decisão de dissolver o diretório do MDB em Minas tirou do comando do partido o vice-governador Antônio Andrade, que também postula pré-candidatura ao governo do Estado pelo partido, assim como o deputado federal Leonardo Quintão. "Quem tem três candidatos não tem nenhum. Temos que consolidar em torno de um nome, pois o tempo é exíguo", disse Saraiva Felipe.

O presidente da comissão provisória que assumiu o MDB em Minas disse que conversará com a com o PT - do governador Fernando Pimentel, pré-candidato à reeleição - sobre a possibilidade de uma coligação, mas com a manutenção da postulação de Adalclever Lopes. “Quem tem dito que essa foi uma manobra para se caminhar com o PT se equivocou no diagnóstico”, disse Saraiva Felipe.