MDB gaúcho define pré-candidato ao Senado para as eleições 2018

PORTO ALEGRE - O MDB anunciou na tarde desta segunda-feira, 30, a pré-candidatura de José Fogaça ao Senado pelo Rio Grande do Sul nas eleições 2018. O emedebista entra no lugar do ex-governador Germano Rigotto (MDB), que ficou próximo de ser anunciado como pré-candidato ao Senado por meses, mas desistiu de concorrer em julho.

Agora, a chapa deve ser composta, além de Fogaça, pelo governador José Ivo Sartori (MDB), que não ainda confirmou sua candidatura à reeleição, José Paulo Cairoli (PSD) como vice e Beto Albuquerque (PSB) ao Senado.

Prefeito de Porto Alegre entre 2005 e 2009, Fogaça foi deputado estadual, senador e deputado federal. Ele tem 71 anos, é professor, foi fundador do MDB.

Fogaça afirmou que sua pré-candidatura está integrada a um “projeto maior”, referindo-se ao governador Sartori e à recuperação fiscal do Estado. “Uma candidatura ao Senado tem que estar integrada a um projeto maior, que é a recuperação da saúde financeira do Rio Grande do Sul, que se representa na figura do nosso governador Sartori”, disse.

O pré-candidato também disse que sente “grande responsabilidade” em se candidatar. “A experiência tem que ser colocada nesse momento de crise e dificuldades imensas a serviço do futuro”, afirmou.

O presidente estadual do MDB, deputado federal Alceu Moreira, classificou Fogaça como “um dos nomes mais preparados do partido”. “Ele tem uma experiência política longa e deseja concorrer. O partido indica ele com muita convicção de que nós teremos uma representação brilhante nessa eleição”, disse.

A decisão foi tomada na manhã desta segunda-feira numa reunião entre José Fogaça e Alceu Moreira. A oficialização será feita na convenção estadual do MDB no dia 5 de agosto.