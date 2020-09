MDB e DEM selam aliança em Rio Preto

RIO PRETO – Na busca pela reeleição e para tentar manter o MDB no comando de sua mais importante prefeitura no Estado, o prefeito de Rio Preto, Edinho Araújo, anunciou nesta sexta-feira, 4, uma aliança com o DEM, do vice-governador Rodrigo Garcia. O escolhido para ocupar a vaga de vice na chapa foi o ex-deputado estadual Orlando Bolçone.

O posto era cobiçado por outras legendas, como o PSDB, do vereador Renato Pupo, que tentou reeditar no município a dobradinha do governo do Estado.

Para o presidente do diretório municipal do DEM, Roberto Toledo, tanto Edinho, quanto Bolçone, tem história, experiência legislativa e são bons governantes. Bolçone foi secretário de Planejamento em quatro governos municipais e Edinho vai disputar seu quarto mandato como prefeito de Rio Preto.