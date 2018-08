MDB cria comissão especial para definir vice de Meirelles

BRASÍLIA - Durante convenção nacional do MDB que confirmou o nome de Henrique Meirelles como candidato à Presidência da República, o partido anunciou que irá definir quem será o vice do ex-ministro da Fazenda até a próxima segunda-feira, dia 6. Segundo a assessoria de imprensa do MDB, será criada uma comissão especial para deliberar sobre o assunto nos próximos dias.

Estacionado em 1% das intenções de voto, Meirelles está à procura de uma mulher para compor a chapa. Não sem motivo: elas representam 52% do eleitorado nacional e são responsáveis pela maioria dos votos em branco e nulos declarados atualmente em pesquisas.

A candidatura de Meirelles foi aprovada por 85% dos emedebistas que votaram na convenção. Dos 419 convencionais que compareceram, 357 votaram a favor da candidatura de Meirelles. Houve 56 votos contrários, e 6 brancos.

O resultado da convenção autoriza a Executiva nacional do MDB a deliberar sobre coligações com outros partidos.