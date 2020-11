Matarazzo participa de sabatina do ‘Estadão’

Candidato do PSD à Prefeitura de São Paulo, Andrea Matarazzo será o entrevistado desta quarta-feira, 4, da série de sabatinas do Estadão, com transmissão ao vivo pelo portal estadao.com.br a partir das 14h30. O empresário concorre às eleições 2020 ao lado da deputada estadual Marta Costa (PSD), filha do pastor José Wellington Bezerra da Costa, presidente da Assembleia de Deus.

Em São Paulo, nas gestões de José Serra (PSDB) e Gilberto Kassab (PSD), o ex-tucano foi subprefeito da Sé e secretário de Serviços e das Subprefeituras. Em 2012, venceu eleição para a Câmara Municipal e foi vereador.

A sabatina terá mediação da colunista do Estadão Renata Cafardo e participação de repórteres da equipe de Política. O candidato vai ainda responder a perguntas enviadas por representantes da academia e de entidades da sociedade civil.

Matarazzo é o último candidato a participar da série de sabatinas, que teve início no dia 15 de outubro. A ordem das entrevistas foi definida em sorteio realizado em reunião virtual com a presença de representantes das campanhas.