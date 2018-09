Marinho diz que atuação de Skaf e França em debate 'pareceu dobradinha'

O candidato ao governo de São Paulo do PT, Luiz Marinho, declarou após o debate Estadão/TV Gazeta/Jovem Pan que a atuação dos adversários Paulo Skaf (MDB) e Marcio França (PSB) pareceu uma dobradinha, mas ressaltou que não se preocupa com a possível combinação. "Não tem problema nenhum, porque eu estarei lá (no segundo turno)", assegurou o petista.

Nas pesquisas de intenção de voto, Skaf divide a liderança com o ex-prefeito da capital, João Doria (PSDB). França aparece em terceiro, mas tem registrado crescimento contínuo ao longo das últimas pesquisas e tem mirado no tucano na tentativa de abocanhar uma das vagas ao segundo turno.

Sobre o debate, Marinho disse considerar que o resultado foi positivo e reiterou que os eleitores irão saber votar no "time de Lula". "Nós pertencemos a um time, do líder Lula, portanto peço o voto no 13, para Haddad e nossos senadores." (Marcelo Osakabe)