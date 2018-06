Marina diz que Rede não abre mão de candidatura própria ao Planalto

A pré-candidata da Rede à Presidência da República, Marina Silva, voltou a desconversar sobre uma possível aliança com o PSB, do ex-ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Joaquim Barbosa. Em entrevista à Rádio Bandeirantes nesta quarta-feira, 18, a ex-ministra disse que é preciso respeitar o processo interno de decisão de cada sigla e lembrou que o PSB ainda não decidiu se vai ou não lançar candidato ao cargo.

"Nós, da Rede, já tomamos essa decisão de preservar o legado que vem trabalhando desde 2010. Já decidimos até no Congresso que estaremos concorrendo à Presidência", salientou a presidenciável, que recebeu cerca de 20 milhões de votos nas últimas duas eleições ao Planalto. "Isto não impede a relação de diálogo e respeito que se precisa ter, até porque o PSB ainda decide se terá ou não candidatura própria", acrescentou.

Marina é, junto com Ciro Gomes (PDT), uma das principais beneficiadas eleitoralmente com a prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A filiação do ex-ministro do Supremo ao PSB e sua boa pontuação no último levantamento do Instituto Datafolha, por outro lado, fez crescerem as especulações de que as candidaturas pudessem se fundir em algum momento do processo eleitoral.

Também hoje, em Brasília, o presidente nacional do PSB, Carlos Siqueira, indicou que o partido não tem interesse em uma aliança eleitoral com a Rede. O dirigente afirmou que é preciso respeitar a pré-candidatura de Marina da mesma forma como o partido que preside tenta viabilizar a pré-candidatura de Barbosa.