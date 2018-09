Manifestantes protestam contra Jair Bolsonaro ao redor do mundo

Manifestantes contrários ao candidato Jair Bolsonaro (PSL), líder nas pesquisas de intenção de voto nas eleições 2018, protestaram em diversas cidades ao redor do mundo neste sábado, 29. Com o slogan #Elenão - criado em uma campanha dentro de um grupo no Facebook que reúne 3,8 milhões de mulheres -, pessoas se organizaram e protestaram em cidades dos Estados Unidos, Canadá, Argentina, México, Chile, Alemanha, França, Suíça, Itália e Portugal.

Em Genebra, uma das principais cidades da Suíça, as pessoas protestaram na frente da sede da Organização das Nações Unidas na Europa. Eles levavam cartazes com palavras contrárias ao candidato e pediam o fim do "fascismo". Em Paris, na França, onde a candidata de extrema-direita Marine Le Pen, da Frente Nacional, tem ganhado força nos últimos anos, pelo menos 250 pessoas se organizaram no centro da cidade para protestar contra o candidato brasileiro.

Imagens publicadas nas redes sociais com a hashtag #Elenão mostram também manifestações em Milão, na Itália, em Barcelona, na Espanha, e em Lisboa, em Portugal. Buenos Aires, capital da Argentina, e Santiago, no Chile, também registraram protestos de brasileiros que vivem nas cidades e de moradores locais. Nova York, nos EUA, e Toronto, no Canadá, também foram palco de protestos.

Em entrevista ao Estado, a criadora do grupo afirmou que 'só acendeu um fósforo no barril de pólvora' com a criação do grupo. Na sexta-feira, 28, a cantora Madonna postou uma mensagem contra Bolsonaro e aumentou a visibilidade do movimento nas redes sociais.

Dezenas de cidades no Brasil foram palco de atos contrários à candidatura do candidato neste sábado. Todas as capitais tiveram manifestações contra o capitão da reserva e deputado federal por sete mandatos, que lidera as recentes pesquisas de intenção de voto para o primeiro turno, com 28%, seguido por Fernando Haddad, do PT, que tem 22%. Algumas cidades também registram mobilizações favoráveis ao candidato, como São Paulo, Rio de Janeiro e Macapá.