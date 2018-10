Maduro e Trump parabenizam Bolsonaro por eleição

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, parabenizou neste domingo, 28, o presidente eleito Jair Bolsonaro pela vitória no segundo turno das eleições. Segundo o próprio Bolsonaro, em pronunciamento na internet, o presidente americano, Donald Trump parabenizou-lhe pela vitória.

"Acabei de receber a ligação de alguns líderes, entre eles o presidente dos Estados Unidos, que acabou de nos ligar desejando sorte", disse Bolsonaro. "Foi um contato amigável." No Twitter, o presidente eleito também manifestou o "desejo de aproximar ainda mais estas duas grandes nações e avançarmos no caminho da liberdade e prosperidade".

No final da noite, a Casa Branca confirmou o contato. Segundo a porta-voz de Trump, Sarah Sanders, os dois demonstraram forte interesse de trabalhar "lado a lado". "O presidente Trump ligou para o presidente eleito Bolsonaro nesta noite para parabenizar ele e o povo brasileiro pelas eleições de hoje. Os dois expressaram um forte compromisso de trabalhar lado a lado para melhorar as vidas dos povos dos Estados Unidos e do Brasil e, como líderes regionais, das Américas", afirmoua porta-voz.

Cumprimento venezuelano

Em nota divulgada pelo Ministério das Relações Exteriores da Venezuela, Maduro deu seus "sinceros parabéns" ao candidato do PSL e pediu que, uma vez no governo, ele retome relações diplomáticas de respeito, harmonia, progresso e bem estar entre os povos.

El Presidente de la República Bolivariana de Venezuela @NicolasMaduro, extiende sus felicitaciones al pueblo del Brasil, por la celebración cívica de la 2da vuelta electoral, en la que resultó favorecido @jairbolsonaro como Presidente Electo de ese hermano país. pic.twitter.com/46HtNRySkB — Jorge Arreaza M (@jaarreaza) 28 de outubro de 2018

"O povo e o governo venezuelano ratificam seu compromisso em continuar trabalhando de mãos dadas com o povo-irmão brasileiro por um mundo mais justo e multipolar", diz a nota, difundida pelo chanceler Jorge Arreaza em sua conta no Twitter.

Em seu pronunciamento após a vitória eleitoral, Bolsonaro prometeu "libertar o Brasil e o Itamaraty das relações internacionais com viés ideológico a que foram submetidos nos últimos anos".

O embaixador Ruy Pereira foi expulso da Venezuela no fim do ano passado. Em meados deste ano, o governo anunciou que iria enviá-lo de volta, mas segundo Itamaraty, a embaixada ainda não tem um embaixador ativo.

As relações entre os dois países, próximas nos governos do PT, se distanciaram na gestão de Michel Temer. Durante a campanha, essa proximidade foi explorada pela campanha de Bolsonaro.