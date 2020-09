Lula reforça apoio a candidata petista em Salvador e fala em ‘legado’ do partido

SALVADOR – O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu “o legado do PT” nas áreas social e de infraestrutura em vídeo exibido durante a convenção do partido em Salvador e pediu apoio a candidata major Denice (PT). A convenção foi transmitida online e aconteceu em uma laje de um bairro popular da capital com as presenças do governador Rui Costa (PT) e do senador Jaques Wagner (PT). A candidata tem como vice a médica e deputada estadual Fabiola Mansur (PSB).

O pedido de Lula ocorre no final, citando nominalmente a candidata, mas o Estadão apurou que o conteúdo inicial do vídeo é unificado para capitais e municípios sobretudo do Nordeste, região na qual o PT desidratou nas últimas eleições municipais. Só na Bahia, o PT perdeu 54 Prefeituras nas eleições de 2016, ficando com 39 dos 417 municípios do estado, na ocasião.

“Construímos refinarias, usinas hidrelétricas, portos, rodovias, ferrovias e toda a infraestrutura necessária para o desenvolvimento do nosso Brasil (...). Fizemos a maior política de inclusão social da história do Brasil”, diz Lula.

E completa: “Criamos novas universidades, escolas técnicas, construímos UPAS e as Unidades de Saúde da Família, integramos moradia Minha Casa, Minha Vida, levamos cisternas e luz para todos os lugares mais distantes (...). Este é o legado do PT que nós vamos defender durante a campanha (...). Por isso, em Salvador, a major Denice Santiago está preparada para fazer as mudanças que o nosso povo precisa”, finaliza o ex-presidente, que aparece de camisa branca e blazer escuro no vídeo.

A remissão aos governos petistas ocorre em um momento no qual o presidente Jair Bolsonaro busca expandir sua popularidade no Nordeste, inclusive dando sequência a obras que tiveram início no governo do PT a exemplo de trechos da Ferrovia Oeste-Leste (Fiol), cujo trecho de 20 km em São Desidério, no interior do estado, ele entregou aos cuidados do Exército na semana passada. Lula deu início às obras da Fiol na Bahia em 2011.

O PT nunca venceu uma eleição em Salvador. O governador Rui Costa (PT) terá quatro candidatos de sua base para fazer frente à Bruno Reis (DEM), candidato do prefeito ACM Neto (PT), que encerra o ciclo de dois mandatos. A pulverização é estratégia para provocar um segundo turno na capital. Além de Denice, são governistas os candidatos Pastor Sargento Isidório (Avante), Olívia Santana (PCdoB) e João Carlos Bacelar (Pode).