Lula escreve carta a militantes sem anúncio de candidatura do PT

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, condenado e preso pela Operação Lava Jato, escreveu uma carta para ser lida a militantes petistas nesta segunda-feira, 10, em São Paulo. O ex-presidente não anunciará, no momento, nenhuma decisão sobre a candidatura do PT ao Planalto.

A confirmação de Fernando Haddad como o candidato da legenda deve ser feita amanhã, 11, em Curitiba. O único cenário que poderia adiar a troca é o partido conseguir autorização do Supremo Tribunal Federal (STF) para estender o prazo até dia 17, cenário considerado remoto para líderes do partido.

No domingo, 9, a presidente do TSE, ministra Rosa Weber, negou pedido de efeito suspensivo ao julgamento da Corte eleitoral para suspender o prazo para troca de Lulacomo candidato do partido feito pelos advogados do petista no final de semana. O partido tenta ganhar mais uma semana e empurrar a troca para o dia 17, prazo final da Justiça Eleitoral para substituição de candidatos.

Na capital paulista, o PT realiza nesta segunda-feira, 10, um ato da campanha de Luiz Marinho ao governo do Estado no Teatro Tuca. Com presença prevista inicialmente, Fernando Haddad deve cancelar seu retorno a São Paulo e continuar na capital paranaense, onde se reúne com Lula.

O núcleo da campanha do PT à Presidência não espera sucesso nos recursos que o ex-presidente está colocando no Supremo para ser candidato ao Planalto. Mesmo com uma nova recomendação do Comitê de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas (ONU) dizendo que o Brasil tem o dever de garantir os direitos políticos do ex-presidente, as derrotas judiciais já estão "precificadas", nas palavras de um dos coordenadores da campanha.

A decisão sobre como a legenda vai operacionalizar a substituição será tomada por Lula. Nesta segunda, ele tem reunião com Haddad e seus advogados.